Ya son más de 800 víctimas mortales por terremoto en Afganistán

Más de dos mil heridos por sismo. Epicentro a menos de 8 km de profundidad informó la agencia de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

Regeneración, 1 de septiembre de 2025. Un devastador terremoto de magnitud 6.0 golpeó el este de Afganistán, dejando un rastro de destrucción y muerte.

Las víctimas llegan a 800 muertos y 2 mil heridos. El epicentro, a solo 8 km de profundidad y cerca de la frontera con Pakistán, es de los más afectados.

Actualización

“Desafortunadamente, el terremoto de esta noche ha causado pérdidas humanas y daños económicos en algunas de nuestras provincias orientales”, publicó en X el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

“En este momento, las autoridades locales y los residentes están haciendo todo lo posible para rescatar a los afectados».

#Terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán



El sismo y varias #réplicas han dejado al menos 600 muertos y más de 2.000 heridos, según balances preliminares.



El #epicentro del sismo se produjo en una región montañosa en la frontera con Pakistán. /cmw pic.twitter.com/jCB6rQHLUU — DW Español (@dw_espanol) September 1, 2025

«Equipos de apoyo de la capital y las provincias cercanas también están en camino. Se utilizarán todos los recursos disponibles para el rescate y la ayuda de la población”, añadió.

Cabe destacar que agencias reportaron un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán el domingo por la noche.

Asimismo se indica una destrucción generalizada en zonas montañosas de difícil acceso.

Afganistán

Siguiendo la relatoría de la BBC de Londres, se indica que las autoridades del gobierno talibán informan que hay más de 600 muertos y por lo menos mil 300 heridos.

AVISO 🔴

Fuerte sismo en Afganistán 🇦🇫



Al menos 9 muertos y decenas de heridos tras terremoto de M6.0 en la provincia de Nangarhar, E de Afganistán, cerca de la ciudad de Jalalabad.

Agosto 31/19:17:31 UTC (superficial 8 km)

Video vía @hldabdurahman https://t.co/XXAcRyI7dh pic.twitter.com/b6KiBiJUeg — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 1, 2025

Sin embargo el balance oficial es aún incierto debido al aislamiento de las comunidades afectadas y la interrupción de las comunicaciones.

Por otra parte, se precisa que la provincia de Kunar, fronteriza con Pakistán; ha sido una de las más afectadas.

Seguidamente se indica que un funcionario local informó que al menos 21 personas murieron y 35 resultaron heridas solo en una aldea.

Otro responsable calificó la cifra de muertos como «horrible».

Datos

Momento del terremoto de magnitud 6.0 que deja Más de 250 muertos y 500 heridos en la provincia oriental de Kunar, en Afganistán pic.twitter.com/ID5Tq3hUE5 — Alertageo (@alertarojanot) September 1, 2025

Cabe destacar que el terremoto ocurrió a las 23:47 hora local (19:17 GMT), con epicentro a 27 km de la ciudad de Jalalabad y a una profundidad de apenas 8 kilómetros.

Lo anterior, aumentó su impacto destructivo. La sacudida se sintió hasta en Kabul, a 200 km de distancia, y en Islamabad, en Pakistán, a casi 400 km.

El gobierno talibán expresó en un mensaje en X que el terremoto ha causado «la pérdida de vidas y daños a las propiedades en algunas de nuestras provincias orientales».

Además, funcionarios locales y residentes actualmente realizan trabajos de rescate para las personas afectadas.

«Los equipos de apoyo desde el centro y provincias aledañas también van en camino», añade el mensaje.

Las tareas de rescate se ven gravemente afectadas por la geografía accidentada y las recientes lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

Asimismo, se precisa que en algunas zonas, las carreteras están completamente bloqueadas y no hay señal telefónica, lo que dificulta el acceso y la comunicación.

Rescate

El gobierno talibán desplegó helicópteros desde el aeropuerto de Nangarhar para evacuar heridos, mientras que voluntarios acudieron a los hospitales para donar sangre.

Se insiste además que funcionarios locales hablaron de una situación «horrible» y reconocieron que muchas víctimas siguen atrapadas.

Afganistán es altamente vulnerable a los terremotos debido a su ubicación sobre fallas sísmicas activas y la precariedad de sus construcciones.

Finalmente se recuerda que en 2022, un sismo de magnitud similar causó más de mil muertos en el este del país.

«Las autoridades temen que esta tragedia pueda ser comparable», publicó el portal.