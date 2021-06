Al Buki le llovieron las críticas tras enviarle un mensaje de pronta recuperación al ex mandatario

El cantante fue criticado porque los internautas señalan que apoya al PAN

Regeneración, 2 de junio de 2021. Marco Antonio Solís fue duramente criticado por sus seguidores tras enviarle mensaje de pronta recuperación al ex presidente Felipe Calderón.

El cantante se envolvió en las críticas luego de enterarse que Calderón anunció que se había contagiado de Covid-19.

Esto sucedió porque los seguidores del compositor lamentaron el apoyo hacia el ex mandatario.

«¡Pronta recuperación y un fraternal abrazo paisano!» escribió el Buki en su cuenta oficial de Twitter, citando el aviso de Felipe Calderón.

A pesar de no faltó el usuario que felicitó la acción del cantante, las críticas no se hicieron esperar.

El contexto de las elecciones tampoco le ayudó al artista, puesto a que hubo quienes se indignaron porque el Buki habría mostrado su lado panista en redes sociales.

Marco Antonio Solís comenzó a recibir mensajes de los fans quienes se declaraban decepcionados por el apoyo hacia el ex mandatario.

«Oh Buki noooo», «me hace sentir mal que con el mensaje me entero estás con el PAN«, «Se cayó el tío poeta» fueron algunos de los tuits de los internautas.

Mire, el mensaje es bueno pero saber que te gusta Felipe Calderón y el pan ahora sí me llegó directo al cora señor buki. Me ha decepcionado. Hubiera preferido no haberme enterado nunca. 🥴😭

— Vanesa S (@VanesaS99) June 2, 2021