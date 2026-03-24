Buque del Convoy Nuestra América atracará hasta el martes

El buque, que transporta casi 30 toneladas de ayuda humanitaria, se enfrenta a mal clima en su trayecto a Cuba por el Caribe

Regeneración, 23 de marzo 2026– El primer barco que lleva ayuda humanitaria a Cuba del Convoy Nuestra América, una acción solidaria, llegará a La Habana hasta este martes, después de que su arribo se haya retrasado por segunda ocasión.

Mal clima

La iniciativa del Convoy Nuestra América ha traído a varios cientos de activistas y políticos a la isla en los últimos días.

Los organizadores mencionaron que las malas condiciones climáticas han complicado el viaje de la embarcación, que salió de Progreso, Yucatán, el pasado viernes.

Las personas a bordo del buque, lo nombraron «Granma 2.0», en referencia al histórico «Granma», en el que los guerrilleros se embarcaron de México a Cuba en los 50s.

El buque será recibido en La Habana por representantes del Gobierno cubano.

Transporta gran parte del total de 30 toneladas de suministros, que incluyen alimentos, medicinas y productos de higiene.

Ayuda humanitaria

También lleva paneles solares adquiridos con fondos recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

Este barco tenía planeado llegar a La Habana el sábado por la tarde, durante el evento principal del Convoy Nuestra América en la capital cubana.

Otros visitantes fueron recibidos por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y recorrieron hospitales y escuelas.

Barco de la Armada

Además, este martes podría arribar a La Habana un barco logístico de la Armada mexicana con un nuevo paquete de ayuda humanitaria.

Esto significaría el cuarto envío del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al barco principal del Convoy Nuestra América lo seguirán dos veleros de la misma iniciativa que partieron de Isla Mujeres este sábado.

Aún no se conoce la fecha de su llegada a La Habana, pero también han enfrentado mal tiempo en su camino hacia Cuba por el mar Caribe.

Inspiración

El Convoy Nuestra América se inspira en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza.

Su objetivo es enviar un mensaje de apoyo político a Cuba, que ha estado sufriendo desde enero un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.

Esta acción, que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional, ha llevado a Cuba a una situación crítica, que ya padecía una grave crisis económica desde hacía seis años.

Los apagones son en máximos, hay escasez de combustible y los precios de productos básicos han aumentado considerablemente.