Ayotzinapa: Sheinbaum Solicita Expertos de la ONU

Ayotzinapa: Nueva fiscalía aplica métodos inéditos y análisis telefónicos profundos en la búsqueda de justicia con las nuevas investigaciones

Regeneración, 23 de marzo de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva fase en el seguimiento del caso Ayotzinapa. El Gobierno de México contactó formalmente a la representación del Alto Comisionado de la ONU.

El objetivo es integrar expertos internacionales que validen el actual esquema de trabajo. Esta medida busca dar certeza técnica a las familias sobre los avances logrados.

Sheinbaum explicó la naturaleza de esta colaboración con el organismo internacional de derechos humanos. La mandataria señaló: «Lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos que recomiende Naciones Unidas».

Se espera que estos especialistas brinden acompañamiento y certifiquen las nuevas herramientas utilizadas. El diálogo con los antiguos integrantes del GIEI continúa abierto bajo ciertas condiciones.

Avances y métodos de la nueva fiscalía

Un nuevo fiscal lidera actualmente las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas. Esta oficina utiliza métodos de investigación que no se habían implementado en años anteriores.

Se realiza una valoración mucho más intensa de las llamadas telefónicas de esa noche. El análisis incluye también las comunicaciones detectadas en los días posteriores al crimen.

La presidenta destacó que estos procedimientos han arrojado resultados tangibles de manera reciente. Estas herramientas tecnológicas permitieron identificar nuevos sitios de búsqueda en la zona.

La estrategia actual difiere de las visiones previas por su enfoque técnico y científico. Sheinbaum puntualizó: «Este nuevo fiscal está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos».

Postura de Sedena y resoluciones judiciales

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene su postura respecto a la transparencia de la información. La institución asegura que ha entregado todos los documentos requeridos por las autoridades competentes.

La presidenta respalda la afirmación de que Sedena ha cooperado plenamente con las investigaciones. Existe actualmente un debate jurídico que debe ser resuelto por la Suprema Corte.

El conflicto legal deriva de una resolución emitida por un juez federal en Tamaulipas. Sheinbaum calificó este fallo judicial como una decisión «muy cuestionable» para el proceso actual.

La resolución de la Corte será determinante para definir el acceso a ciertos archivos. El gobierno federal esperará el dictamen final para proceder conforme a la ley.

Relación con las familias y detenciones

El diálogo con los padres y madres de los estudiantes permanece como una prioridad. Algunos familiares insisten en el regreso de los expertos que formaron el GIEI original.

El Gobierno cuestiona si estos especialistas aceptarán el nuevo esquema de investigación propuesto. Mientras tanto, las nuevas líneas de trabajo ya han provocado detenciones recientes importantes.

La administración federal busca garantizar que el proceso sea válido y esté bien ejecutado. La incorporación de expertos recomendados por la ONU reforzará la confianza en los resultados.

Se busca evitar cualquier duda sobre la veracidad de los hallazgos en esta etapa. El compromiso es llegar a la verdad utilizando todos los recursos legales disponibles.