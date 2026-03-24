Hallan con vida a los 7 electricistas desaparecidos en Matehuala

Por el momento se encuentran en la Fiscalía en Matehuala realizando el procedimiento correspondiente. Habían desaparecido el sábado

Regeneración, 23 de marzo 2026– Las familias de siete jóvenes originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, reportaron en redes sociales la falta de noticias sobre sus familiares, quienes estaban trabajando supuestamente en Matehuala, otro municipio potosino. El día de hoy se reportó que fueron hallados con vida

🔴 Desaparecen 7 jóvenes electricistas en carretera de Cárdenas con destino a Matehuala, San Luis Potosí; una tercera persona alertó sobre una posible privación de la libertad



📺 #MILENIO22h con Roberto López (@lopezmixteco) pic.twitter.com/WsyZ6JSVtm — Milenio (@Milenio) March 23, 2026

Contacto

De acuerdo a lo que han comunicado las familias, los siete jóvenes estaban realizando trabajos eléctricos en Matehuala durante la semana.

Los familiares, que se encuentran en Cárdenas, afirmaron que mantenían un contacto regular con los jóvenes.

Sin embargo, la última comunicación sucedió el sábado por la mañana y desde entonces no hay noticias de ellos.

Se ha informado que una tercera persona advirtió a las familias sobre una posible captura.

Hasta ahora, no hay información adicional ni indicios sobre su ubicación.

Los jóvenes

Los siete muchachos que estaban desaparecidos son:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Investigación

Los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGESLP) comenzaron a investigar en Matehuala.

La investigación se inició tras recibir la denuncia sobre la falta de localización de siete personas en la zona.

Matehuala, San Luis Potosí, es el municipio donde se perdió el contacto con los desaparecidos el 21 de marzo.

La búsqueda fue liderada por la Policía de Métodos de Investigación de la FGESLP y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Búsqueda

Al operativo se han unido 520 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, con apoyo de vehículos terrestres y aéreos.

Además, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha establecido contacto con las familias de los siete desaparecidos.

Se les ha proporcionado acceso a un fondo de asistencia para alimentos y alojamiento en Matehuala, así como orientación y apoyo legal para presentar denuncias ante esta entidad.

Informes

Según los informes, los desaparecidos son electricistas originarios del municipio de Cárdenas, San Luis Potosí.

Fueron reportados como desaparecidos tras perder comunicación con sus familias el sábado 21 de marzo, luego de un día de trabajo en diversas áreas del altiplano potosino.

Últimos reportes de la Fiscalía del Estado indican que los jóvenes fueron localizados con vida, y se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía, para los procedimientos correspondientes.