Cae “Don Ramón”, presunto jefe de Los Linos en Morelos

El grupo delictivo Los Linos está relacionado con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico hacia los Estados Unidos

Regeneración, 6 de mayo 2026– Rodolfo “N”, conocido como “Don Ramón”, fue capturado junto a cuatro de sus colaboradores en un operativo que lideraron los miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

#Nacional | CAE EN MORELOS LÍDER DE “LOS LINOS” Y OCHO INTEGRANTES EN OPERATIVO FEDERAL



Autoridades federales detuvieron en Morelos a ocho personas presuntamente vinculadas con la célula delictiva “Los Linos”, entre ellas su líder Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, señalado como… pic.twitter.com/JKf5qa9Pzp — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) May 6, 2026

Operativo

El operativo se realizó en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Yautepec, en Morelos.

Omar García Harfuch, director de la SSPC, reportó que durante la operación un agresor fue abatido y dos agentes resultaron heridos.

Los agentes fueron llevados a un hospital para recibir atención médica especializada; uno de ellos está en cirugía.

Asimismo, se arrestó a Carlos “N”, reconocido por las autoridades como uno de los colaboradores más cercanos a “Don Ramón”.

Actualización

La última actualización proporcionada por Harfuch indica que se aseguraron 4 armas largas, 5 armas cortas, 24 teléfonos, sustancias ilegales y otros objetos del crimen.

Harfuch mencionó que Los Linos se dedican a diversas actividades criminales como extorsión, venta de drogas, homicidios y robo de autos.

Este grupo también está involucrado en actos de violencia en diferentes municipios de Morelos y en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Se ha observado que este grupo criminal intenta controlar varias áreas del estado de Morelos.

Laboratorios

Además, se han encontrado laboratorios de drogas que supuestamente son operados por sus integrantes.

Uno de los hallazgos más recientes ocurrió en octubre de 2025 en el municipio de Yautepec.

Esto ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos localizaron el laboratorio en el Camino a Rancho Las Iguanas.

El laboratorio clandestino tenía varias hectáreas y la capacidad de producir una tonelada de metanfetamina cada mes.

Grupo delictivo

Miguel Ángel Urrutia Lozano, exdirector de la SSPC en Morelos, comentó sobre la zona donde se descubrió el laboratorio ilegal.

Dijo que es un lugar donde opera un grupo delictivo con presencia en Jiutepec y en Yautepec de Los Linos.

Las autoridades han notado que Los Linos han estado en conflicto con la Familia Michoacana desde 2024.

Ataque

Esto se evidenció por el asesinato de nueve hombres en Jiutepec a finales de ese mismo año.

Las víctimas fueron identificadas como supuestos miembros de Los Linos.

Los responsables son considerados probables integrantes de la Familia Michoacana, según el fiscal de Morelos en ese momento, Uriel Carmona.