Sheinbaum pide a su gabinete que definan si serán candidatos

Sheinbaum busca evitar que las tareas gubernamentales se confundan con actos de campaña para proyectos electorales

Regeneración, 6 de mayo 2026– Claudia Sheinbaum, solicitó a su equipo tanto legal como ampliado que definan pronto si aspirarán a un puesto de elección popular durante el proceso intermedio de 2027, para que puedan dejar sus actuales funciones.

Decisión

Durante una reunión privada, la presidenta federal subrayó la urgencia de que los funcionarios que buscan cargos políticos tomen una decisión definitiva.

Deben aclarar rápidamente si desean seguir en el gobierno o si prefieren buscar un puesto de elección pública.

Esto busca prevenir que las responsabilidades gubernamentales se confundan con proyectos electorales prematuros.

La presidenta Claudia Sheinbaum instó a los miembros de su gabinete y otros funcionarios federales a esclarecer si desean participar en las elecciones de 2027.

📌 Reunión a puerta cerrada en #PalacioNacional se centra en revisar avances y definir posibles salidas de funcionarios que buscarían cargos públicos, en medio del mensaje de la presidenta #Sheinbaum, quien reitera que defenderá la soberanía del país ante tensiones recientes con… pic.twitter.com/Kd9MZh7MNf — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) May 5, 2026

Candidatura

Dejando en claro que aquellos que busquen una candidatura tendrán que renunciar a sus puestos actuales.

Este comunicado llega en un contexto crucial para Morena.

Donde ya han comenzado los movimientos internos para la elección de gubernaturas, alcaldías y diversas posiciones legislativas en la próxima elección intermedia.

Desde el Palacio Nacional, la presidenta enfatizó que no puede haber una mezcla entre las responsabilidades del gobierno y las aspiraciones electorales.

Definición

Por lo tanto, las personas interesadas en competir deberán tomar una definición en los meses venideros.

La postura también tiene como objetivo evitar actos de campaña anticipada y prevenir que el acceso público desde puestos federales se traduzca en una ventaja política.

Esta decisión afecta directamente a Morena, donde distintos grupos ya están comenzando a posicionarse de cara a 2027.

El proceso no solo involucra candidaturas, sino también la reestructuración interna del oficialismo para la segunda mitad del mandato.

Elecciones intermedias

La elección intermedia se considera una de las más relevantes para el nuevo gobierno.

Esto se debe a que, además de la Cámara de Diputados, se renovarán numerosos gobiernos estatales y estructuras locales clave para el partido en el poder.

El mensaje presidencial también transmite una señal de control político.

La sucesión dentro de Morena deberá avanzar con reglas claras y evitando un conflicto interno prematuro dentro del gabinete federal.