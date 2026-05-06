Ted Turner, fundador de la cadena CNN, muere a los 87 años

La cadena CNN, pionera en noticias las 24 horas por televisión, fue fundada en 1980 por el empresario de Atlanta Ted Turner

Regeneración, 6 de mayo 2026– Ted Turner, un pionero en los medios de comunicación que estableció CNN, la primera cadena de noticias que transmitía las 24 horas y cambió la forma en que se presentaban las noticias en televisión, falleció el miércoles a la edad de 87 años, según un comunicado de prensa de Turner Enterprises.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Fallece a los 87 años Ted Turner, magnate multimillonario de los medios y fundador de CNN. pic.twitter.com/DbVMekJzse — Javier 🇺🇾 (@javierellob0) May 6, 2026

Imperio mediático

Este empresario originario de Atlanta, nacido en Ohio, formó un vasto imperio mediático que incluía la primera “superestación” de televisión por cable.

Incorporó populares canales de cine y caricaturas, además de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta.

Ted Turner vio la luz en Cincinnati el 19 de noviembre de 1938. Fue el creador de CNN.

Después de revitalizar el negocio familiar y cambiarle el nombre a Turner Communications Group, compró dos estaciones independientes de televisión UHF.

Superestación

Estas estaban situadas en Atlanta, Georgia y Charlotte, Carolina del Norte en 1970.

Las nombró WTCG y WRET, en honor a su propia empresa y a su nombre. WTCG se transformó más tarde en WTBS, la primera «superestación» de televisión.

Usaba tecnología satelital para enviar su señal a nivel nacional.

El 1 de junio de 1980, Ted Turner inauguró CNN, la primera cadena de noticias por cable que operaba las 24 horas.

Refugios

Turner transformó sus ranchos en refugios para especies autóctonas, especialmente para sus amados bisontes.

Turner relató que cuando tenía 10 años leyó acerca de la casi extinción del bisonte americano.

“Así que decidí que haría lo que estuviera en mis manos para ayudar a que el bisonte volviera y a conservarlo”, mencionó.

Turner también era un navegante de renombre mundial y un donante que fundó la Fundación de las Naciones Unidas.

Medio ambiente

Promovió la eliminación de armas nucleares y fue un defensor del medio ambiente, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios de tierras en Estados Unidos.

Jugó un papel esencial en la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos.

Incluso creó la serie animada «Captain Planet» para educar a los niños sobre el medio ambiente.

Sin embargo, lo que verdaderamente lo hizo famoso fue su audaz idea de transmitir noticias del mundo en tiempo real las 24 horas del día.

Reconocimiento

En 1991, Turner recibió el título de “Hombre del Año” por la revista TIME.

El reconocimiento fue por “influir en el desarrollo de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 naciones en testigos inmediatos de la historia”.

Con el tiempo, Turner vendió sus cadenas a Time Warner y luego se retiró del sector.

“Ted fue un líder profundamente involucrado y comprometido; audaz, valiente y siempre listo para seguir su instinto y confiar en su criterio”.

Comunicado

Esto fue lo que declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y CEO de CNN Worldwide.

“Él fue, y será siempre, el espíritu guía de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos sustentamos.

Hoy todos nosotros nos detendremos un momento para tributarle un homenaje y reconocer la huella que dejó en nuestras vidas y en el mundo”.

Demencia

Un poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, Turner anunció que sufría de demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad cerebral progresiva.

A inicios de 2025, Turner fue ingresado en el hospital debido a un leve episodio de neumonía, después del cual se recuperó en un centro de rehabilitación.

Le sobreviven a Turner cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.