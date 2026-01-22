Fandom Army imparable: Ticketmaster revela precios de BTS

BTS en Estadio GNP de Ciudad de México con gira ARIRANG. Armys logran transparencia de precios y trato adecuado al público de espectáculos

Regeneración, 22 de enero de 2025. Finalmente se revelaron los precios y condiciones de la presentación de BTS en el Estadio GNP con su gira “ARIRANG”, que por fin llegará en mayo a la capital mexicana.

Y es que como lo señaló la presidenta Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema, la presencia de BTS es una «demanda histórica de la juventud mexicana».

Desde luego la Procuraduría Federal del Consumidor exhortó de inmediato a la empresa taquillera revelar costos.

Fandom

PRECIOS DE #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY



•$1,767 MXN

•$2,840 MXN

•$4,476 MXN

•$4,948 MXN

• $8,010 MXN

•$8,482 MXN

• $8,953 MXN (con cargos incluidos), más un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden.



Los boletos VIP tendrán un precio de $17,782 MX y Platinum $13,330 MX pic.twitter.com/cwzs976rjq — ARMY Power México ⁷ 🇲🇽💜 ⊙⊝⊜ (@ArmyPowerMex) January 22, 2026

Como se sabe los Armys inundiaron de post las redes sociales exigiendo información.

Además, en algunos casos incluyeron denunciar como spam los perfiles de Ticketmaster, Ocesa y Ocesa K-Pop, para que se bloquearan las cuentas.

Así, los Armys lograron que Ticketmaster die a conocer los precios oficiales para el estadio GNP.

Los costos oscilan entre los mil 767 pesos hasta los ocho mil 953 pesos, para los asientos regulares.

Además entre 13 mil 330 y 17 mil 782 pesos para los lugares Platino y VIP. Todas las entradas tendrán un cargo extra de 50 pesos por servicio.

Observa

De inmediato surgieron observaciones sobre los costos de BTS y se indica que no hay sobreprecio, ya que lo que se cobra es comparable con otras presentaciones.

Citan como ejemplo a Super Junior se presentó en el Palacio de los Deportes en septiembre pasado, con entradas iban desde los 3 mil 300 hasta los 7 mil 972 pesos, estos últimos VIP.

Asimismo, se cita a J-Hope e incluso BLACKPINK con precios menores pero sin toda la producción.

Sin embargo, otros comparan los precios internacionales, como se muestra en la foto.

Así los precios de BTS se dieron a conocer de manera anticipada a la preventa, como se sabe, luego de que ésta fuera pospuesta un día.

Cabe destacar que no sólo en México sino también en España se reprogramó la preventa

Precios oficiales

Estos son los precios oficiales para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros (con cargos incluidos):

Naranja C: mil 767 pesos; Discapacidad: 2 mil 840 pesos; Secciones 101-108: 4 mil 476 pesos; Naranja B: 4 mil 948 pesos y Naranja A: 8 mil 010 pesos.

BTS, petición histórica de jóvenes: Sheinbaum, Tickemaster aclare



Verde: 8 mil 482 pesos; Platino B: 8 mil 953 pesos; Platino A: 13 mil 330 pesos; Ocesa detalló que se hará un cargo adicional de 50 pesos por procesamiento de orden.

Además, los accesos exclusivos quedan de la siguiente manera: VIP tendrán un costo de 17 mil 782 pesos

Platinum tendrán un precio máximo de 13 mil 330 pesos.

De igual manera, Ocesa detalló que ‘los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni venta general’.

Datos

Cabe destacar que los conciertos: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, Estadio GNP Seguros, CDMX. Preventa ARMY MEMBERSHIP: viernes 23 de enero de 2026.

Día 1 y 2: de 9:00 am a 9:59 pm, Día 3: de 12:00 pm a 9:59 pm. Venta general: sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 9:00 am.

Restricciones y requisitos: Solo podrán comprar en preventa quienes hayan completado el registro ARMY Membership y vinculado sus cuentas en Weverse y Ticketmaster.

Cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos por show. La venta será únicamente en línea, a través de Ticketmaster, informan portales.