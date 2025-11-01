Cae en Tijuana Saúl «N», el SS por trasiego de ilícitos a EE.UU

Tijuana: Detenido jefe de escoltas, incautan armas. Sinaloa: 13 remitidos con armas y motocicletas. Preso el Charro en Aguascalientes

Regeneración, 31 de octubre de 2025. En redes destacan la detención de objetivos prioritarios en distintos puntos del país como se revela en redes sociales.

En todos los casos se incautaron armas y drogas, en algunos incluyó inmuebles.

Sinaloa

Entre ellos se destaca la aprehensión de jefe ligado a Los Beltrán Leyva denominado SS, mismo que versiones indican es requerido por autoridades de EE.UU

Todo ello, indica el Gabinete de Seguridad «resultado de trabajos de inteligencia».

Mismos que permitieron que elementos de Defensa detuvieran «en Tijuana, Baja California, a Saúl “N”, alias “SS”, jefe de una célula delictiva de “Los Beltrán Leyva”».

«A quien se le relaciona con el trasiego de droga hacia Estados Unidos», confirmó dicho Gabinete.

Por otra parte, se subraya que junto al SS, también se detuvo a un jefe de escoltas, en este caso, además de armas y drogas se aseguró un inmueble.

«También fue detenido Horacio “N”, identificado como jefe de escoltas. Durante el operativo se aseguraron armas, droga, equipos de comunicación y un inmueble».

Agresiones

Igualmente, en Sinaloa, en hechos paralelos se indica que personal de Marina «repelió una agresión y detuvo a 13 personas».

Además, «a quienes se les aseguraron 14 armas de fuego, 60 cargadores, 56 cartuchos». E incluso tres vehículos y ocho motocicletas.

«Las instituciones del Gabinete de Seguridad «continuaremos trabajando en coordinación con las autoridades del gobierno de Sinaloa «para detener a los generadores de violencia y pacificar la entidad».

Aguas

Asimismo se indica un operativo conjunto que derivó en la captura de el Charro en Aguascalientes, objetivo prioritario generador de violencia en la zona.

Por ello, se indica, se trató de una operación conjunta entre elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía.

Los cuales, detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo.

Seguidamente, precisa, «principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios».

También fueron detenidos dos de sus colaboradores y se aseguraron dos inmuebles utilizados como puntos de operación.

Al tiempo que servía de resguardo de armamento, vehículos, municiones y droga.

Sonora

Por otra parte, en Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la Fiscalía sonorense y la Marina se detuvo a Martín Jesús “N”, alias “Tomate”.

Mismo, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Lo descrito de Tijuana a Nogales, tal como lo informó en redes el Gabinete de Seguridad.