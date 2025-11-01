México Exige Respeto ante Amenaza de EE. UU. a Vuelos

Sheinbaum rechaza veto de EE. UU. a nuevos vuelos del AIFA. La presidenta defiende el traslado de carga del AICM al AIFA por seguridad civil

Regeneración, 30 de octubre.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encaró la decisión unilateral de Estados Unidos. Rechazó la amenaza de suspender nuevos vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum tras el anuncio de #EUA de cancelar 13 rutas aéreas desde nuestro país. ¿Cuáles son esas rutas? Aquí los detalles: pic.twitter.com/1l4jrBDae3 — Nacho Lozano (@nacholozano) October 30, 2025

El Veto del Departamento de Transporte

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) emitió una reciente publicación. Anunció que no autorizaría nuevos vuelos desde el AIFA a territorio estadounidense. El argumento central se basa en dos puntos que México ya ha contestado.

En primer lugar, cuestionan un decreto presidencial. Dicho decreto movió la carga aérea dedicada del AICM al AIFA. El DOT argumenta que incumple un acuerdo binacional de 2015.

Además, señalan la distribución de los slots en el AICM. Sheinbaum fue clara en su postura. Dijo: «no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte.»

Volaris analiza las recientes medidas del DOT de Estados Unidos pic.twitter.com/akhMrd9ajc — Volaris (@viajaVolaris) October 29, 2025

Razones Soberanas

La decisión de mover la carga al AIFA fue soberana. La presidenta subrayó que se trata de un tema de protección civil. El AICM estaba muy saturado. Esta saturación representaba un riesgo para pasajeros y usuarios.

En este sentido, el traslado de carga buscó disminuir estos riesgos en el Benito Juárez. «La manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA,» aseguró.

Aunado a esto, el AIFA ofrece más espacio y seguridad en la salida de contenedores. Por consiguiente, no existe ningún reclamo de las empresas que operan allí. El AIFA está funcionando correctamente.

❌Falso que los vuelos de carga se trasladaron al AIFA por un “capricho del expresidente López Obrador”



✅En la Mañanera del Pueblo del 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó la necesidad de… pic.twitter.com/BmpbUnaf5u — InfodemiaMx (@infodemiaMex) October 31, 2025

Acciones Inmediatas

La respuesta del Gobierno de México fue inmediata. Sheinbaum solicitó al canciller que contactara al Departamento de Estado. El objetivo es pactar una reunión con el secretario de Transporte de EE. UU. para revisar el fundamento legal de la acción.

La presidenta no descartó otras intenciones. Dijo: «No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, ¿verdad?» Sugirió que podría ser político o de apoyo a ciertas empresas.

Por lo tanto, instruyó a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) a analizar la situación. La CNA revisará si se está violentando la competencia de las aerolíneas. «México no es piñata de nadie, a México se le respeta,» sentenció la mandataria.

Mientras tanto, el estatus actual es el siguiente: los nuevos vuelos que estaban por operar son los limitados. Los 13 vuelos actuales del AIFA a Estados Unidos siguen operando.

Sheinbaum se reunirá con las aerolíneas mexicanas (Aeroméxico, Viva y Volaris). El Gobierno busca, mediante el diálogo, evitar la progresión de estas sanciones. La presidenta insiste en el respeto a las decisiones nacionales por seguridad.