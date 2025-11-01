Investigan a Luis «N» por Feminicidio de Amanda Castro

Feminicidio ocurrido en la Cuauhtémoc. Presunto agresor, un sujeto con túnica negra quien agredió a Amanda Castro en plena vía pública

Regeneración, 31 de octubre de 2025.– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga un feminicidio. Se trata del asesinato de Amanda Castro Rossab, de 22 años. El hecho ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado 24 de octubre.

Túnica negra

La joven salió de su vivienda en Vista Alegre a pasear a su mascota. Nunca regresó. Horas después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia. Además, los videos de seguridad captaron al presunto feminicida.

El sujeto fue identificado como Luis «N», un hombre que vestía una túnica negra al momento del crimen.

Las grabaciones muestran una discusión con Amanda en plena vía pública. Después, huyó a pie hacia la zona del Metro Chabacano. Se quitó la túnica para escapar.

Sin embargo, este perfil es más que un disfraz.

Ideologías de Odio

Versiones vinculan al sospechoso con ideologías de odio contra las mujeres. Se menciona su relación con el grupo de los Incel (Célibes Involuntarios).

En tanto que otros portales indican que se trata del exnovio de Castro.

Las autoridades intensifican la búsqueda de Luis «N». A pesar de ello, el sospechoso permanece prófugo hasta la fecha. El móvil del feminicidio estaría vinculado a una obsesión del agresor.