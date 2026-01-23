Cae megabodega de artículos robados en Magdalena Tlaltelulco

Tlaltelulco, Tlaxcala: Aseguran bodega de resguardo a tráiler con cajas de transporte y productos robados. Inhibidor de señal de 24 antenas

Regeneración, 22 de enero de 2025. En redes destacan un fuerte golpe contra el robo de autotransporte y mercancía fue asestado la tarde del miércoles 21 de enero en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala.

Esto, tras el aseguramiento de una bodega presuntamente utilizada para el resguardo de tráileres, cajas de tráiler y productos robados.

Tlaltelulco

Por otra parte, se indica que la acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Guardia Nacional, Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana.

Desde luego, como resultado de trabajos de inteligencia derivados de una investigación federal en curso.

Al tiempo que se indica que el cateo se realizó en un inmueble localizado sobre la calle Diagonal Santa Cruz, en la colonia Tecpa Morales.

Luego de que un juez federal otorgara la orden correspondiente, solicitada dentro de la carpeta de investigación C.I.FED/TLAX/DELTLAX/0000030/2026.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un tráiler marca International ProStar, color blanco, con placas 025-UP-7, acoplado a una caja seca con placas 19-UR-5K.

Además de ocho cajas de tráiler adicionales, la mayoría sin placas de circulación; algunas contaban con números de serie visibles y otras carecían de identificación.

Entre las cajas aseguradas se identificaron unidades con números de serie 2V05324VE036095, 1JJV532W89L278836 y 3UTVS2539S8226729.

Así como otras sin número de serie o con número económico A10-297B.

Interior

Por otra parte, se destaca que en el interior del inmueble también fue localizado un inhibidor de señal con 24 antenas.

Seguidamente se subraya , equipo que presuntamente era utilizado para bloquear sistemas de comunicación y rastreo satelital de las unidades robadas.

Asimismo, se aseguraron más de 5 mil 500 cajas de sopa instantánea, además de electrodomésticos, principalmente refrigeradores.

Y es que dicha mercancía se encontraba almacenada en al menos dos cajas de tráiler y que fue identificada como producto de robo.

Investiga

Asimismo, el inmueble ubicado en Tlatelulco, los vehículos, el equipo tecnológico y la mercancía quedaron asegurados como parte de la investigación federal.

Y, la bodega permanece bajo resguardo de las autoridades. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas.

Sin embargo redes locales subrayan que fuentes federales señalaron que este aseguramiento representa un avance relevante en el desmantelamiento de una estructura delictiva dedicada al robo de carga.

Misma, con operaciones en los estados de Tlaxcala y Puebla.

De manera extraoficial, trascendió que este grupo presuntamente estaría relacionado con otra bodega de características similares asegurada meses atrás en el municipio de Chiautempan.

En hechos, en la zona limítrofe entre Tetela y El Alto, línea que ya es analizada por la autoridad ministerial.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas o delitos.

Para denuncias anónimas, puede llamar al 089.

Pueblito

La Magdalena Tlaltelulco es un municipio en Tlaxcala, originalmente el señorío de Comalteapa

Zona Arqueológica de Ocotelulco: Cerca de Tlaltelulco se encuentra esta zona arqueológica prehispánica, que resguarda vestigios, pinturas murales y una colección de vasijas.

Mismos que narran la historia de la cultura tlaxcalteca y los cuatro señoríos originales. Además, el nombre Tlaltelulco proviene del náhuatl y significa «montón de tierra» o «terrón».

E incluso se subraya que el municipio celebra anualmente la Feria del Comerciante, el Constructor y el Profesionista en honor a Santa María Magdalena.

Esto, con actividades que suelen ir del 5 al 23 de julio.

Finalmente, La Magdalena Tlaltelulco es uno de los 60 municipios que conforman el estado de Tlaxcala y últimos en fundarse, a partir del año 1995, anteriormente pertenecía al municipio de Chiautempan.