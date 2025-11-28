Cae Olivia, pareja del Chuletas de los Rudos dedicados a extorsión

CDMX: Extorsión agravada continuada es la acusación contra la pareja sentimental de Kevin Reveles, actualmente preso. Operaba en Cuautepec

Regeneración, 28 de noviembre de 2025. Pablo Vázquez, Jefe de la Policía de la Ciudad de México informó en redes sociales la detención de extorsionadores tanto en el norte como al sur de la capital.

Y es que por una parte se detuvo a a pareja de el Chuletas, líder de los Rudos en la Alcaldía Gustavo Adolfo Madero.

Por otra parte, en flagrancia, pero en Xochimilco también se procedió contra intento de extorsión en el Pueblo de Santa María Tepepan.

Extorsión

Y es que se indica la captura de Olivia Aidé “N”, de 43 años, señalada como una extorsionadora activa e identificada como la pareja sentimental de Julio Kevin Reveles López, alias el Chuletas.

Mismo, líder de la organización actualmente preso.

Además, se indica que la orden de aprehensión por el delito de Extorsión Agravada Continuada, ejecutada en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, en hechos ocurridos en las inmediaciones del centro penitenciario donde su pareja se encuentra recluido.

Señala

Por otra parte, se indica que la captura de Olivia Aidé «N» es el resultado del seguimiento a múltiples denuncias de comerciantes por el «cobro de piso» en la zona norte de la ciudad.

«Los Rudos», célula a la que pertenece la detenida, han sembrado el miedo en la zona alta de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y en los límites con el Estado de México.

Así, amenazaban a dueños de negocios para exigir pagos semanales, utilizando la violencia como método de persuasión.

Esta organización criminal es considerada una de las principales generadoras de violencia en el norte de la capital.

Aunque operan de manera semiindependiente, se les vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de la extorsión, «Los Rudos» controlan la venta de droga en «narcotiendas» de colonias como Palmatitla.

E incluso se les acusa de vender estupefacientes a menores de edad en escuelas.

Pelea

La banda mantiene una sanguinaria disputa territorial con grupos rivales como las Borregas y el Bony, lo que ha derivado en ejecuciones y balaceras en la vía pública.

Cabe destacar que se indica que pese aestar tras las rejas en el Reclusorio Oriente, Julio Kevin continúa dirigiendo las operaciones delictivas, presuntamente utilizando a su pareja, Olivia Aidé.

Tras su detención, Olivia Aidé «N» fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.

Lo anterior, informó el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez.

Xochi

Vázquez también dio a conocer que detuvo a un hombre señalado como posible responsable de pedir dinero en efectivo a una persona a cambio de no despojarla de su inmueble, en la alcaldía Xochimilco.

Los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban trabajos de seguridad y vigilancia en las calles Paseo de la Virgen y Arenal, de la colonia Pueblo Santa María Tepepan.

Esto, cuando un hombre de 38 años de edad les solicitó el apoyo.

El ciudadano señaló que, momentos antes, al interior de un restaurante en la zona, se citó con una persona, quien previamente lo amenazó con despojarlo de una propiedad.

Esto, si no le hacia el pago correspondiente a 50 mil pesos.

El hombre acudió al lugar para hacer la entrega del dinero, pero aun así, el sujeto le indicó que lo despojaría del inmueble, por lo que el afectado salió del restaurante y pidió apoyo a los policías.

Con la descripción proporcionada por el denunciante, ubicaron al posible involucrado, quien corría metros adelante, por lo que rápidamente lo interceptaron.

Tras ser reconocido plenamente le realizaron una revisión precautoria y aseguraron un teléfono celular y la cantidad de dinero entregada.

A petición del denunciante, los policías detuvieron al hombre de 56 años de edad y lo trasladaron al Ministerio Público para la investigación correspondiente.