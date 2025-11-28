Fiscalía de Georgia Retira Cargo Clave Contra Donald Trump

Cargo principal contra Donald Trump por presunta intromisión en las elecciones de 2020. «Conspiración para anular» la victoria de Biden

Regeneración, 27 de noviembre de 2025.– La Fiscalía del estado de Georgia retiró la acusación contra el presidente Donald Trump. Este cargo se refería a la presunta intromisión en las elecciones de 2020. La decisión fue impulsada por el recién nombrado fiscal del caso, Peter J. Skandalakis.

Es decir, Skandalakis presentó una moción para desestimar el proceso judicial. El caso original se centraba en la supuesta interferencia electoral del actual mandatario.

«Pete Skandalakis, el fiscal que se asignó la tarea de supervisar el caso de extorsión de Georgia contra Trump por presunta interferencia en el recuento de votos de 2020, solicitó la desestimación del caso. Un juez de Georgia concedió la orden, lo que significa que el caso está prácticamente cerrado.»

Pete Skandalakis, the prosecutor who assigned himself the duty of overseeing Georgia's racketeering case against Trump for alleged interference in the 2020 vote count, moved to dismiss the case. A GA judge granted the order, meaning the case is now effectively dead. pic.twitter.com/uBmxGYi8hi — Jacob Gardenswartz (@reporterjacobg) November 26, 2025

Acusación Retirada y los Hechos de 2020

El 14 de agosto de 2023, un gran jurado del condado de Fulton había acusado a Trump. Adicionalmente, otras 18 personas fueron imputadas en la misma causa judicial. Se les señaló por una supuesta «conspiración para anular las elecciones de 2020».

Hay que recordar que en esos comicios ganó el candidato demócrata, Joe Biden. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, había liderado originalmente la investigación.

En consecuencia, Trump fue arrestado y fichado por estos cargos el 24 de agosto de 2023. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza.

La Salida de Fani Willis y la Decisión del Nuevo Fiscal

La fiscal Fani Willis fue inhabilitada del caso en diciembre. Varios otros fiscales se negaron a tomar su lugar. Por lo tanto, el fiscal Peter J. Skandalakis asumió el caso hace menos de dos semanas.

Tras revisar la legislación aplicable, Skandalakis tomó la decisión de retirar la acusación. El fiscal solicitó un «nolle prosequi» para el caso. Declaró que la acción busca «servir a los intereses de la justicia». También busca «promover la firmeza judicial», según su declaración.

La Reacción Triunfal de Trump

El actual jefe de Estado de EEUU celebró inmediatamente la decisión de la Fiscalía de Georgia. Usó su red social Truth Social para emitir una declaración de victoria.

Trump escribió: «La ley y la justicia han prevalecido en el gran estado de Georgia». Calificó el caso de Willis como una «corrupta cacería de brujas«. Además, afirmó que se logró «la desestimación total» del señalamiento.

Georgia Prosecutor Pete Skandalakis is a unabashed trump crony who appointed HIMSELF to take over Fani Willis case specifically so he could let trump off!

Trump and his cronies are corrupt SOBs, full stop! pic.twitter.com/sH988bnvgO — Occupy DC 🦋 No Kings 👑 (@NoelinSD) November 26, 2025