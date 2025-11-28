Fiscalía de Georgia Retira Cargo Clave Contra Donald Trump

Cargo principal contra Donald Trump por presunta intromisión en las elecciones de 2020. «Conspiración para anular» la victoria de Biden
Regeneración, 27 de noviembre de 2025.– La Fiscalía del estado de Georgia retiró la acusación contra el presidente Donald Trump. Este cargo se refería a la presunta intromisión en las elecciones de 2020. La decisión fue impulsada por el recién nombrado fiscal del caso, Peter J. Skandalakis.
Es decir, Skandalakis presentó una moción para desestimar el proceso judicial. El caso original se centraba en la supuesta interferencia electoral del actual mandatario.
«Pete Skandalakis, el fiscal que se asignó la tarea de supervisar el caso de extorsión de Georgia contra Trump por presunta interferencia en el recuento de votos de 2020, solicitó la desestimación del caso. Un juez de Georgia concedió la orden, lo que significa que el caso está prácticamente cerrado.»
Acusación Retirada y los Hechos de 2020
El 14 de agosto de 2023, un gran jurado del condado de Fulton había acusado a Trump. Adicionalmente, otras 18 personas fueron imputadas en la misma causa judicial. Se les señaló por una supuesta «conspiración para anular las elecciones de 2020».
Hay que recordar que en esos comicios ganó el candidato demócrata, Joe Biden. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, había liderado originalmente la investigación.
En consecuencia, Trump fue arrestado y fichado por estos cargos el 24 de agosto de 2023. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza.
La Salida de Fani Willis y la Decisión del Nuevo Fiscal
La fiscal Fani Willis fue inhabilitada del caso en diciembre. Varios otros fiscales se negaron a tomar su lugar. Por lo tanto, el fiscal Peter J. Skandalakis asumió el caso hace menos de dos semanas.
Tras revisar la legislación aplicable, Skandalakis tomó la decisión de retirar la acusación. El fiscal solicitó un «nolle prosequi» para el caso. Declaró que la acción busca «servir a los intereses de la justicia». También busca «promover la firmeza judicial», según su declaración.
La Reacción Triunfal de Trump
El actual jefe de Estado de EEUU celebró inmediatamente la decisión de la Fiscalía de Georgia. Usó su red social Truth Social para emitir una declaración de victoria.
Trump escribió: «La ley y la justicia han prevalecido en el gran estado de Georgia». Calificó el caso de Willis como una «corrupta cacería de brujas«. Además, afirmó que se logró «la desestimación total» del señalamiento.
«¡El fiscal de Georgia, Pete Skandalakis, es un descarado amigo de Trump que se autodesignó para hacerse cargo del caso de Fani Willis específicamente para poder dejar libre a Trump! ¡Trump y sus compinches son unos hijos de puta corruptos, punto!»