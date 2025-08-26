Cae pareja que abandonó a bebé de cuatro meses en Tacubaya

Tacubaya, Av. Jalisco policías rescataron a bebé de 4 meses alertados por C2 Poniente. De inmediato lo arroparon, arrullaron y protegieron

Regeneración, 26 de agosto de 2025. La madrugada del domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una pareja de 27 años que abandonó a un bebé de cuatro meses en avenida Jalisco, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

Y es que los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio por operadores del C2 Poniente, por lo que acudieron a la avenida Jalisco, esquina con Anillo Periférico.

Tacubaya

Escucharon el llanto de un bebé al llegar y se percataron de que sobre la acera había una frazada color blanco con azul donde se hallaba un recién nacido.

Así, un policía lo cargó, lo arropó con su chamarra, ya que el cuerpo del bebé estaba frío, y solicitó una unidad médica; mientras llegaba, lo arrulló para mitigar su llanto y se tranquilizara.

Además, en tanto, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas.

Asimismo debido a que el bebé sólo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Cruz Roja Mexicana arribó al sitio, y los paramédicos atendieron al pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido.

— Informativo Digital 365 (@NoticiasID365) August 25, 2025

Después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital.

Analizando las cámaras de videovigilancia en la zona, los elementos identificaron a una mujer que, momentos antes del reporte del abandono, merodeaba en la zona.

Esto, con el bebé en brazos como si esperara a alguien.

La mujer, junto con un hombre, dejaron al bebé en ese lugar y abordaron el Metro en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles.

Abandono

“Al dar seguimiento al análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que la mujer junto con un hombre, dejaron al bebe…»

«.. y abordaron el Metro en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas”, detalló la SSC.

El domingo en la tarde fue localizada la mujer, quien vestía la misma ropa que la noche anterior y se encontraba en compañía de un sujeto.

Ambos de 27 años de edad, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica, realizará las investigaciones del caso y los peritajes pertinentes.

Sanción en México por abandonar a un menor de edad.

En este contexto, en nuestro país, el abandono de un bebé es considerado un delito grave.

Según el Código Penal Federal, la pena por abandonar a un menor puede variar dependiendo de las circunstancias del caso.

Pena

La pena por abandonar a un menor puede incluir prisión, dependiendo de la gravedad del caso y las circunstancias específicas.

Resguardo del menor: El bebé estará bajo el cuidado de las autoridades mientras se determina su situación legal y se localicen a sus familiares.