Alivio ante aranceles, piden grupos alimentarios a Trump

Exenciones de aranceles piden a Trump, argumentando que los productos, desde el pescado hasta los pepinos, no se pueden cultivar en casa

Regeneración, 26 de agosto de 2025 Diversos grupos de la industria alimentaria estadounidense han presionando por exenciones de los aranceles de Donald Trump.

Esto es, argumentando que los productos, desde el pescado hasta los pepinos, no se pueden cultivar en casa.

Trump

La defensa se produce como resultado del golpe comercial a docenas de socios este mes, llevando la tasa arancelaria de los Estados Unidos a su nivel más alto en décadas.

Además, una medida que amenaza con reordenar el comercio global.

Los grupos de la industria advierten que el sector alimentario es excepcionalmente vulnerable a los aranceles.

Y es que algunos países afectados cultivan ingredientes que nunca se producirán en cantidad en los Estados Unidos.

Pero los grupos de presión están adoptando un enfoque fragmentario al abogar por exenciones en lugar de atacar los aranceles en general.

«Hay tantas voces, tantos productos que dicen: ‘Bueno, solo necesitamos una exención, porque somos diferentes a otros'».

Así dijo Gavin Gibbons, director de estrategia del Instituto Nacional de Pesca, una asociación comercial de mariscos de los Estados Unidos.

Asimismo, la mayoría de los alimentos consumidos en los Estados Unidos son producidos a nivel nacional por su vasto sector agrícola.

Pero alrededor de una quinta parte es importada, según el departamento de agricultura de los Estados Unidos.

Gibbons dijo que los mariscos eran «fundamentalmente diferentes» de otros tipos de alimentos, ya que el 85 por ciento del consumo estadounidense se alimenta de importaciones.

Suministros

Los aranceles impuestos por Trump suben el precio del 45% de las importaciones de USA.



Es un golpe enorme para la economía de USA. pic.twitter.com/zAsZU9hEdN — Viri Ríos (@Viri_Rios) February 2, 2025

Las importaciones representan alrededor del 90 por ciento del suministro de camarones en Estados Unidos, dijo Gibbons, e India recauda más de un tercio de él.

Los aranceles estadounidenses sobre la India se elevarán al 50 por ciento el miércoles como castigo por sus compras de petróleo a Rusia, por órdenes de Trump.

«Nos gustaría una exención para todos [los mariscos]», dijo Gibbons.

En cuanto a frutas y verduras frescas, las importaciones de Estados Unidos suman un total de 36 mil millones de dólares, con México como el mayor proveedor en general.

Seguido de Perú para frutas y Canadá para verduras, según la Asociación Internacional de Productos Frescos (IFPA).

«Estamos pidiendo que las frutas y verduras estén fuera de la conversación arancelaria», dijo Rebeckah Adcock, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de la IFPA.

Nicole Bivens Collinson, directora general del bufete de abogados Sandler, Travis & Rosenberg, dijo que un proceso de exclusión de alimentos podría ser complicado, dado que no había un proceso establecido para solicitar un alivio arancelario.

Cartitas

En una carta al representante comercial estadounidense Jamieson Greer a finales del mes pasado, la Asociación Nacional de Restaurantes advirtió que los precios de los menús aumentarían si se aplicaban aranceles a los ingredientes frescos que solo se cultivaban estacionalmente en los Estados Unidos.

«Estamos de acuerdo en que nuestros déficits comerciales con otros países deberían ser más equilibrados…»

«…, pero como los productos alimenticios y de bebidas no contribuyen significativamente a estos déficits, esperamos que estos productos puedan estar exentos».

Lo anterior, dijo Sean Kennedy, vicepresidente ejecutivo de la asociación, en la carta.

Algunos productos alimenticios pueden estar exentos de los aranceles de Trump en el futuro.

Un marco comercial acordado con Indonesia contiene una disposición que aborda los recursos naturales no disponibles.

Los alimentos que se comercializan entre Estados Unidos, México y Canadá se enfrentan a aranceles mucho más bajos.

Trump ha ofrecido un aplazo de sus aranceles de tasas más altas en Canadá y México para cualquier bien que cumpla con los términos del acuerdo comercial USMCA 2020.

Industria

El secretario de comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, sugirió el mes pasado que los recursos naturales, como el café, los mangos y las piñas, que no se producen en los Estados Unidos podrían recibir una exención de los aranceles de Trump.

Andy Harig, vicepresidente de la Asociación de la Industria Alimentaria (FMI), un grupo comercial de comestibles, dijo que, sin exenciones, los precios aumentarían considerablemente.

«Las tarifas están diseñadas para aumentar los precios. Algunos de estos son lo suficientemente significativos como para aumentar los precios en una cantidad muy notable».

Así dijo Harig, cuya membresía de la asociación incluye a Walmart y Albertsons.

«Todavía existe el deseo de poder solicitar exenciones y tratar de convertir estos aranceles en un tipo de enfoque más específico…»

«… y enfocado para abordar tanto la relocalización de la producción en los Estados Unidos como el apoyo a los empleos estadounidenses», dijo Harig.

A pesar del costo de los aranceles, sería una tontería y equivocado «solo llamar a la restauración completa del libre comercio de la era de los 90».

Lo anterior, dijo Tom Madrecki, vicepresidente de resiliencia de la cadena de suministro de la Asociación de Marcas de Consumo.

La cual, además, representa a empresas de bienes envasados como PepsiCo y JM Smucker. «Filosóficamente, políticamente, esa era ha pasado».