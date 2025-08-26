Trump quiere Departamento de Guerra, no de Defensa

Queremos defensa, pero también queremos ataque, si les parece bien. Como Departamento de Guerra, lo ganamos todo: Trump

Regeneración, 26 de agosto de 2025. El presidente Donald Trump dice que quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa a su título original: Departamento de Guerra.

En declaraciones a la prensa en la Oficina Oval el lunes, el presidente dijo, en parte:

«Me pareció mal: ‘¿En nombre del Departamento de Defensa?’. ¿Defensa? No quiero ser solo defensa. Queremos defensa, pero también queremos ataque, si les parece bien…»

«…. Como Departamento de Guerra, lo ganamos todo, y creo que tendremos que volver a eso».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth , de pie detrás de él, dijo: «Eso llegará pronto, señor».

Seguidamente Trump señaló:

“Pete Hegseth ha sido increíble con, como yo lo llamo, el Departamento de Guerra. Ya saben, lo llamamos Departamento de Defensa…»

«…, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiarle el nombre”. Esto durante una reunión con el presidente de Corea del Sur.

Y es que el Departamento de Guerra fue fundado por George Washington en 1789.

Existió hasta 1947, cuando fue reorganizado por el entonces presidente Harry Truman.

En 1949 fue rebautizado Departamento de Defensa, en medio de la reestructuración posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Trump se ha referido previamente a Hegseth como «Secretario de Guerra».

El presidente también ha pregonado que el número de reclutamiento militar ha aumentado durante su segundo mandato hasta la fecha.

Armados Trump

A pesar del cambio de nombre planteado, Trump ha enfatizado sus esfuerzos para negociar ceses del fuego y treguas en conflictos globales.

E incluso, señalando los éxitos en las luchas entre India y Pakistán y Armenia y Azerbaiyán, entre otros.

También ha buscado negociar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, ya que muchos de sus partidarios han pedido que se le conceda el Premio Nobel de la Paz.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), fue el último funcionario en hacer esta sugerencia.

Sin embargo, Johnson elogió la ofensiva de Trump contra la delincuencia en Washington, D. C.

Importancia

La discusión del lunes no fue la primera vez que se planteó el cambio de nombre; Hegseth consideró la idea en marzo como una forma de reflejar mejor las prioridades de la administración Trump.

Hablando como parte de un evento de prensa en la Oficina Oval para la firma de órdenes ejecutivas, Trump repitió la idea de cambiar el nombre del Departamento de Defensa a su antiguo título, utilizado por última vez en 1947.

Cambiar el nombre del departamento probablemente requeriría una ley del Congreso , y el presidente preguntó sobre ese obstáculo más tarde el lunes cuando regresó a la Oficina Oval con los periodistas.

Departamento de Defensa (DOD)

El DOD es la agencia del gobierno federal más grande, con más de 3,4 millones de militares y civiles bajo su jurisdicción.

En su forma actual, el Departamento de Defensa supervisa seis fuerzas armadas de Estados Unidos, además de la Guardia Nacional.

Actualmente está dirigido por Hegseth, quien ha expresado abiertamente su deseo de redefinir lo que representa el departamento y cómo opera, a menudo con la bendición del presidente.

A cargo del DOD se encuentran las fuerzas armadas de Estados Unidos, a saber, el Ejército, el Cuerpo de Marines, la Marina, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial, la Guardia Costera y la Guardia Nacional.

Po otro lado, existen varias agencias de defensa bajo el control del Pentágono, sede del Departamento de Defensa.

Estas incluyen la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

En una declaración a Newsweek, Katherine Kuzminski, directora de Estudios del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, dijo:

«Cambiar el nombre del departamento no afectaría su autoridad legal ni su estructura organizativa».

Sin embargo, el cambio retórico podría complicar los esfuerzos del Secretario de Defensa para definir el papel actual del Departamento de Defensa en las misiones de defensa nacional.

Continuar realizando operaciones de la Guardia Nacional, misiones de seguridad fronteriza o apoyo a la aplicación de la ley migratoria.

Política

Así, dentro del contexto del Departamento de Guerra podría plantear desafíos políticos, de percepción o legales diferentes a los de la actual estructura del Departamento de Defensa».

El presidente Donald Trump, hablando en la Oficina Oval el lunes : «Somos defensores. No sé, si ustedes, en mi lugar, quieren votar un poco, si quieren volver a cuando ganábamos guerras constantemente, me parece bien».

El presidente Trump dijo más tarde, durante la reunión con el presidente de Corea del Sur, que el anuncio oficial se haría en la próxima semana aproximadamente.