Cae pipa de puente en Tulancingo y estalla, lo que se sabe

Regeneración, 22 de enero de 2026. Durante la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026, se registró un accidente de gravedad en el kilómetro 109 de la autopista México-Tuxpan, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

Pipa

Y es que portales reportan que una pipa que transportaba hidrocarburo (gasolina) cayó desde el puente de Santa María Asunción, a una altura aproximada de 50 metros.

Lo que provocó una fuerte explosión e incendio inmediato.

Por otra parte, en cuanto a víctimas hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número oficial de fallecidos o heridos.

Sin embargo informaron que el conductor está siendo buscado entre los escombros.

Accidente grave en Hidalgo

Durante la madrugada, una pipa que transportaba hidrocarburo cayó desde un puente y explotó en la periferia del km 109 de la autopista México–Tuxpan, a la altura de Tulancingo, Hidalgo.

La explosión provocó el cierre total de la vialidad y una intensa



La explosión provocó el cierre total de la vialidad y una intensa



Seguidamente se indica que se mantiene un cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Tuxpan.

Esto, para permitir las labores de los cuerpos de emergencia, limpieza y revisión estructural del puente.

En cuanto a la atención de emergencia en el sitio trabajan elementos de Protección Civil, Bomberos de Tulancingo y la Guardia Nacional.

🚨🔥 Explosión de pipa en Tulancingo

Una pipa cargada con hidrocarburos explotó en Tulancingo sobre la Autopista México–Tuxpan, a la altura del km 109. La unidad cayó del puente Santa María Asunción y se incendió.

Equipos de emergencia trabajan en la zona; autoridades piden

Equipos de emergencia trabajan en la zona; autoridades piden

Por ello, se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas, como la carretera federal libre, debido a que el peritaje y retiro de la unidad podrían prolongarse varias horas.

Datos

Asimismo, se indica que el percance ocurrió en el tramo Tulancingo-Huachinango, por lo que activaron de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias.

Lo anterior, informó la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado de Hidalgo.

La unidad habría caído del puente que se ubica a la altura de la localidad de Santa María Asunción en Tulancingo, a unos 20 minutos del centro de la ciudad en dirección a Acaxochitlán.

Seguidamente se subraya que Guardia Nacional Carreteras, exhorta a los automovilistas a evitar transitar por la zona y a utilizar vías alternas.

Emergencia

Por otra parte, se precisa en redes locales, como se indica arriba que al lugar del incidente acudieron diversas unidades de emergencia.

Además se confirman las labores coordinadas con el objetivo de controlar la situación, mitigar riesgos a la población, asegurar la zona y prevenir cualquier incidente adicional.

Como parte de las labores de atención, se informó que Protección Civil de Santiago Tulantepec, Tulancingo y Acaxochitlán brindaron apoyo en la zona.

Esto es, sumándose a las acciones de respuesta ante la emergencia.

Asimismo, Protección Civil de Santiago Tulantepec comunicó que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales a terceros en la comunidad, derivado de este incidente.