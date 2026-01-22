EE.UU: Alerta por tormenta invernal potencialmente catastrófica

35 estados en alerta por posibles afectaciones a unos 200 millones de personas desde Texas hasta las Carolinas. Tormenta y frío ártico

Regeneración, 22 de enero de 2025. En redes destacan las alertas meteorológicas por tormenta invernal «potencialmente catastrófica» e incluso denominada por algunos medios como Winter Storm Fern que afectará a más de 200 millones de personas en 35 estados este fin de semana.

Al tiempo que se indican una serie de puntos críticos como hielo destructivo y nevadas récord.

Nevadas y alertas

Por una parte, se indica alerta para los próximos días que incluyen amenaza de Hielo Destructivo.

Esto es que se pronostica una acumulación de hielo extremadamente peligrosa desde Texas hasta las Carolinas.

Por ello, expertos advierten que incluso media pulgada de hielo podría colapsar el tendido eléctrico y derribar árboles.

Esto es, dejando a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción por varios días.

Por otra parte, nevadas históricas ya que la tormenta se extenderá por más de 3 mil 200 kilómetros desde el suroeste hasta Nueva Inglaterra.

E incluso, ciudades como Nueva York podrían recibir hasta 30 cm de nieve, mientras que en la zona de Washington D.C. se esperan entre 12 y 25 cm.

Emergencia

Por ello, se han emitido declaratorias de Emergencia por parte de los gobernadores de Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Dichas acciones de tipo preventivo para movilizar recursos antes de que las precipitaciones comiencen este viernes 23 de enero.

Al tiempo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que los viajes podrían ser «imposibles» en gran parte de las llanuras del sur y el valle del Ohio.

Lo anterior, debido a una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia gélida.

Cabe destacar que se subraya el Frío Ártico porque detrás de la tormenta, una masa de aire polar hará que las temperaturas caigan a niveles peligrosos.

Incluso, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar los -45 °C (-50 °F) en las llanuras del norte.

Las autoridades instan a la población a abastecerse de suministros básicos, agua y alimentos que no requieran electricidad antes del inicio del fenómeno este viernes por la tarde.