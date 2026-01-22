Fracasa reinicio de central nuclear TEPCO, cerrada desde 2011

TEPCO tuvo que suspender la operación debido a una falla en una alarma del sistema de monitoreo de las barras de control de la planta nuclear

Regeneración, 22 de enero 2026– La empresa eléctrica japonesa TEPCO anunció la meta de reiniciar este miércoles por la tarde la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), que es la más grande del mundo en cuanto a capacidad, después de una demora de dos días por un problema detectado, según informa la cadena japonesa NHK.

Central de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata)

El 21 de enero de 2026, TEPCO reactivó el reactor 6 de esta planta, considerada la más grande del mundo por capacidad.

Este fue el primer reactor operado por TEPCO en volver a funcionar desde el desastre de 2011.

Sin embargo, apenas unas horas después, el 22 de enero de 2026, TEPCO tuvo que suspender la operación debido a una falla en una alarma del sistema de monitoreo de las barras de control.

La empresa informó que el reactor se encuentra en estado «estable» y sin fugas de radiación mientras investigan la avería eléctrica.

El reactor 7 tiene previsto su reinicio para el año 2030 ,mientras que los otros cinco reactores del complejo podrían ser desmantelados.

Aprobación

Hoy, la compañía recibió la aprobación del regulador nuclear nacional para poner en marcha el reactor número 6.

Este es uno de los dos reactores que cuenta con la autorización de las autoridades para volver a operar.

Esto ocurre luego de que la planta se cerrara en 2011 debido al accidente de Fukushima, según lo indicado por NHK.

Este será el primer reinicio de una planta gestionada por TEPCO, que administraba la planta nuclear de Fukushima, desde el incidente.

De acuerdo con NHK, se espera que el encendido tenga lugar a las 19:00 hora local (10:00 GMT) de este miércoles.

Reinicio

Inicialmente, TEPCO había planeado reiniciar la central el lunes.

Sin embargo, un problema en una alarma, que no se activó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor, llevó a la empresa a posponer la programación.

La compañía halló que 88 de las 205 barras de control presentaban una configuración errónea de alarma.

Por lo tanto, ajustaron los parámetros y llevaron a cabo una nueva revisión para asegurarse de que todo estuviera correcto.

Gobernador

El gobernador de la prefectura de Niigata manifestó este miércoles su deseo de que la reactivación se realice de manera «cuidadosa».

En diciembre pasado, la asamblea de la prefectura, ubicada en la costa oeste de Japón, aprobó el plan del gobernador para reactivar el sexto reactor de la planta.

Esto ocurrió después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno para encender dos de los siete reactores del complejo.

Los reactores 6 y 7 lograron pasar las inspecciones necesarias para su reactivación en 2017.

Fallas

Sin embargo, posteriormente se ordenó que la planta permaneciera fuera de operación debido a fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023, se aprobó la implementación de las medidas necesarias.

Desde entonces, la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha estado realizando los trámites requeridos para poner en marcha las medidas.

Debido a su capacidad, la planta de Kashiwazaki-Kariwa es fundamental en el plan de suministro energético de TEPCO.

Además, se alinea con la estrategia promovida por Sanae Takaichi para impulsar la energía nuclear con el fin de cumplir sus objetivos de reducción de emisiones.