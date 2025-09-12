Cae principal operador financiero del Cartel Jalisco, esto se sabe

Gestionaba tequileras y ganaderas además de cambio a títulos de propiedades con notarios públicos de diversos municipios de Jalisco
Regeneración, 12 de septiembre de 2025. Autoridades arrestaron a Oscar Antonio Álvarez González, considerado el principal operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Mismo proveniente de un vuelo de Barcelona.
Se indica que agentes «detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Oscar ‘N’, quien procedía de un vuelo de Barcelona, España».
En una acción de Guardia Nacional y Defensa, Marina, Protección Ciudadana e Inteligencia de México.
Versiones
Fuentes de seguridad y medios locales señalaron que se trata de Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del CJNG.
Al tiempo que el reporte indica se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la modalidad de recibir y transferir recursos.
Y es el principal operador financiero del CJNG, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.
Según las fuentes, el ahora arrestado es quien se encarga de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios del estado de Jalisco.
El comunicado apuntó que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
Antes
A mediados de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció la entrega de 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos.
Como se sabe, solicitadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., con el compromiso de no pedir la pena de muerte para ellos.
Asimismo, se suman los otros 29 narcotraficantes entregados en febrero.
Al tiempo que se subraya en redes que el CJNG, junto con otros, designados a inicios de año como «organización terrorista extranjera» por el gobierno de Trump.