Cae principal operador financiero del Cartel Jalisco, esto se sabe

Gestionaba tequileras y ganaderas además de cambio a títulos de propiedades con notarios públicos de diversos municipios de Jalisco

Regeneración, 12 de septiembre de 2025. Autoridades arrestaron a Oscar Antonio Álvarez González, considerado el principal operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Mismo proveniente de un vuelo de Barcelona.

Se indica que agentes «detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Oscar ‘N’, quien procedía de un vuelo de Barcelona, España».

En una acción de Guardia Nacional y Defensa, Marina, Protección Ciudadana e Inteligencia de México.

Versiones

Fueras federales del Gabinete de Seguridad detienen en el @AICM_mx a Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación a través de empresas tequileras y ganaderas. pic.twitter.com/eyTXj7kTLc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 11, 2025

Fuentes de seguridad y medios locales señalaron que se trata de Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del CJNG.

Al tiempo que el reporte indica se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la modalidad de recibir y transferir recursos.

Y es el principal operador financiero del CJNG, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Según las fuentes, el ahora arrestado es quien se encarga de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios del estado de Jalisco.

En una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la @SEMAR_mx aseguraron 1.6 toneladas de cocaína.

Con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración. pic.twitter.com/c2whlXNAEo — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 10, 2025

El comunicado apuntó que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Antes

A mediados de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció la entrega de 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos.

Como se sabe, solicitadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., con el compromiso de no pedir la pena de muerte para ellos.

Asimismo, se suman los otros 29 narcotraficantes entregados en febrero.

Al tiempo que se subraya en redes que el CJNG, junto con otros, designados a inicios de año como «organización terrorista extranjera» por el gobierno de Trump.