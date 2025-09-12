Encendido de luces patrias: 1er grito femenino de Independencia

Brugada compartió tristeza por la tragedia en Zaragoza en la ceremonia de Luces Patrias. Subrayó solidaridad de México para con las víctimas

Regeneración, 12 de septiembre de 2025. Clara Brugada encabezó la ceremonia protocolaria de Luces Patrias en el Zócalo para conmemorar la Independencia de México

«Pero hoy no podemos estar alegres. Hoy tenemos tristeza. Hoy estamos todavía en un momento muy difícil para los familiares, para las víctimas de la tragedia de ayer».

Así dijo en primer lugar, y precisó «la solidaridad de la Ciudad de México y con todo el compromiso que ameritan estos momentos».

Brugada

Y es que la Jefa de la Capital señaló las Luces Patrias como mensaje de solidaridad con las víctimas, en el 215 aniversario de la Independencia de México.

«Así que con un gran mensaje de solidaridad, hoy recordamos también que cumplimos el 215 Aniversario de la Independencia en este año».

«En el Zócalo capitalino encendemos las luces, recordando nuestra historia, recordando el papel de las mujeres».

Y asentó:

«Todavía una gran tarea de justicia y libertad en nuestro país y en nuestra ciudad».

Otra voz

Recordamos con orgullo que vamos a ver las imágenes de Miguel Hidalgo, de José María Morelos y Pavón, que imaginaron y lucharon por una nación libre, soberana y justa.

Seguidamente, Brugada enlisto las muchas particularidades de esta celebración:

«Vamos a recibir el 15 de septiembre, el primer Grito en la historia, desde una mujer».

«Una mujer comprometida y en este Zócalo, aquí se escucharán y retumbarán los ¡Viva México!, pronunciados por una mujer, Presidenta de la República».

«Somos parte de una gran transformación» y «en esta transformación, el pueblo mandató que es Tiempo de Mujeres».

«Hoy tenemos a una mujer presidenta», para quien, la Jefa Clara pidió un aplauso de los asistentes a la ceremonia».

Mujeres

Por otra parte, en cuanto a la fuerza de las mujeres en la Independencia recordó a doña Josefa Ortiz y Leona Vicario.

En ese momento Brugada pidió a Obras y sus trabajadores que el año próximo sea dedicado a símbolos de las mujeres de la historia.

«Es hora de reconocer a las mujeres que siempre quedaron atrás, escondidas y olvidadas».

También en este alumbrado quiero reconocer a la Patria, a la Patria representada también como mujer; símbolo de libertad, de resistencia y de esperanza.

¡Qué viva nuestra Patria!, proclamó Brugada.

Luz

Cabe destacar que el acto formal de Encendido de Luces a cargo del representantes deportistas paralímpicas.

«Son un orgullo, y ellas van a prender las luces a nombre del pueblo mexicano. Y ellas, el día de hoy, se convierten en ese símbolo de fuerza, de lucha, de resistencia…»

«…, de lo que muchos podrían decir que es imposible, aquí ellas lo hacen posible».

Obras

Por otra parte Obras capitalina informó que veremos a Miguel, Leona, Josefa y Morelos.

Además, los símbolos nacionales: La campana de Dolores, la bandera, la Constitución. Ello, con colores y ornamentos típicos de la época.

Mismo, hecho por 110 trabajadores de Alumbrado Público por su talento en el diseño y las instalaciones que llenarán de luz nuestra ciudad, durante todo este mes patrio.

Además del Zócalo, habrá conjuntos monumentales en la Avenida 20 de Noviembre.

E incluso con algunos mosaicos luminosos en la Glorieta de la Independencia, así como en Reforma y en Insurgentes, y otros puntos emblemáticos de la ciudad.

Cabe destacar que Obras detalló uso de 30 mil focos LED, de 5 watts de colores; 20 mil metros de escarcha y festón y 10 mil metros de manguera luminosa.

Todo a color mexicano:

«Recordándonos la fuerza de nuestra historia, la grandeza de nuestra identidad y el compromiso de hacer de nuestra capital, un lugar lleno de luz, de cultura y de tradición».