Caen 59 policías y comandante en Cintalapa por narco

Decenas de policías y 4 integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala detenidos en Chiapas. 6 cateos, decomisan armas, drogas y felino

Regeneración, 12 de agosto de 2025. 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, Chiapas; incluido su director, y cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala; fueron detenidos.

Lo anterior, a través de un operativo donde presuntamente se buscaba a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, más conocido como el Señor de los Caballos, líder de un grupo del crimen organizado.

Policías

La Fiscalía General del Estado detalló que se cumplimentaron seis órdenes de cateo en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa.

Entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.

Los policías municipales, así como Ulber “N”, director de la Policía Municipal, fueron detenidos por delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Al tiempo que se indica que también hubo dos detenidos por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana.

Y es que se trata de Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”.

En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Chiapas

Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles.

Asimismo, dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm.

Así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México.

E incluso, una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).

Operativo

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Seguridad del Pueblo, Guardia Nacional y Defensa.

Los policías municipales y el director de la corporación quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.