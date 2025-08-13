Alerta por calor e incendios al sur de Europa

Alerta roja de calor en partes de Italia, Francia, España, Portugal y los Balcanes. Europa se calienta casi al doble de media mundial

Regeneración, 12 de agosto de 2025. En redes destacan que los incendios forestales arrasan el sur de Europa mientras las temperaturas superan los 40 °C

Y es que la BBC de Londres hizo un recuento de los incidentes por calor que incluyen al menos tres personas muertas debido a una ola de calor.

Misma que alimenta docenas de incendios forestales en partes del sur de Europa, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares.

Calor e incendios

Por otra parte, se indican alertas de calor en partes de Italia, Francia, España, Portugal y los Balcanes.

En tanto que se precisa que el servicio meteorológico español, Aemet; dijo que las temperaturas podrían alcanzar los 44 °C en Sevilla y Córdoba.

E incluso, el sur de Portugal podría alcanzar los 44 °C.

En España, un empleado de un centro ecuestre murió tras sufrir quemaduras graves en Tres Cantos, cerca de Madrid.

Sitio donde además, vientos de más de 70 km/h provocaron llamas cerca de casas, obligando a cientos de personas a huir.

En tanto que se precisa que el primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo el martes que los servicios de rescate «están trabajando incansablemente para extinguir los incendios».

«Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Por favor, tengan mucho cuidado», añadió en una publicación en X.

España calor

En la región noroccidental de Castilla y León, casi 4 mil personas evacuadas y más de 30 incendios. Y 2 mil evacuadas de hoteles y viviendas cerca del centro turístico de Tarifa, en Andalucía.

Por ello, casi mil soldados fueron desplegados para combatir los incendios forestales en todo el país.

Asimismo, en Portugal, los bomberos lucharon el martes contra tres grandes incendios forestales, el más grave de los cuales, cerca de Trancoso, en el centro del país, fue contenido.

Se desplegaron más de mil 300 bomberos y 14 aeronaves, y Marruecos envió dos aviones tras la avería de los bombarderos portugueses, según informó Reuters.

E incluso, las autoridades advirtieron que en las regiones del sur podrían alcanzarse los 44 °C, y no se espera que la temperatura baje de los 25 °C.

Italia calor

Un niño murió de insolación en Italia el lunes, donde se esperan temperaturas de 40 °C a finales de esta semana.

Además, se decretaron alertas rojas por calor en al menos 10 ciudades italianas, entre ellas Roma, Milán y Florencia.

Asimismo, casi tres cuartas partes de Francia están bajo alerta de calor, con temperaturas que alcanzarán los 36 °C en la región de París y los 40 °C en el valle del Ródano.

En tanto los incendios forestales en Montenegro destruyen propiedades cerca de la capital, Podgorica.

Grecia está luchando contra más de 150 incendios forestales en todo el país, exacerbados por fuertes vientos, con casi 5 mil bomberos y docenas de aviones combatiendo las llamas.

Se están llevando a cabo evacuaciones masivas en la isla turística de Zakynthos y en el oeste de Acaya, donde los incendios han destruido casas, vehículos y negocios.

Grigoris Alexopoulos, alcalde de Acaya occidental, dijo que los incendios en la región estaban «fuera de control» y agregó que algunas áreas costeras han sido «dañadas irreparablemente».

Los barcos de rescate han estado evacuando a los bañistas atrapados por el avance de las llamas en Quíos.

En tanto, autoridades han solicitado varios aviones de extinción de incendios de la Unión Europea.

Turquía y región

Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, ahora los ojos están puestos en León, Tarifa y Ourense. pic.twitter.com/TUH2Ll6NcH — La Opinión de Málaga (@opiniondemalaga) August 11, 2025

Turquía ha logrado controlar varios incendios importantes, incluso en Canakkale e Izmir

En Montenegro, un soldado murió y otro resultó herido cuando el camión cisterna en el que viajaban volcó mientras luchaban contra incendios cerca de la capital, Podgorica.

Además, los incendios forestales en Albania obligaron a la gente a evacuar sus hogares el lunes, mientras que en Croacia un gran incendio arrasó Split y fue contenido el martes.

Algunas partes del Reino Unido están sufriendo su cuarta ola de calor del año, con temperaturas que alcanzan los 33 °C y alertas sanitarias de calor ámbar y amarillo en toda Inglaterra.

El martes se produjeron dos incendios forestales en la capital, uno en Ealing y otro en Wanstead Flats, que quemaron más de 17 acres en total.

Finalmente el portal indica que científicos advierten que el calentamiento global está haciendo que los veranos mediterráneos sean más cálidos y secos.

Esto es, alimentando temporadas de incendios más largas e intensas.