Portugal rechaza solicitud de extradición de Simón Levy

Portugal dice que su decisión no implica que se declare inocente a Simón Levy de los cargos por los que se le acusa en México

Regeneración, 26 de enero de 2026. Autoridades en Portugal rechazaron la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México contra Simón Levy Dabbah, subsecretario de Turismo.

En consecuencia ordenaron cerrar el expediente sin autorizar la entrega del mexicano.

De acuerdo con un documento oficial fechado el 30 de diciembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Lisboa resolvió declarar no admisible dicha solicitud.

Además, aclara que la decisión no implica una exoneración respecto de los señalamientos que existen contra Levy en México.

Esto es que únicamente que Portugal no dio curso al pedido presentado por el Estado mexicano.

Levy, abogado y empresario, es acusado por los delitos de daño a la propiedad ajena y amenazas, derivadas de un conflicto relacionado con un inmueble en la Ciudad de México.

En octubre de 2025, autoridades de México informaron que Levy se encontraba en Portugal, donde enfrentaba un procedimiento relacionado con una solicitud de extradición.

Sin embargo, el abogado negó públicamente estar detenido, afirmando que se encontraba en Estados Unidos, declaraciones que después fueron desmentidas.

No olvidemos que @SimonLevyMx ya ha demostrado tener serios problemas mentales que van desde atacar señoras de la 3ra edad, amenazar en redes a mujeres con "patearles la cara" o hasta esconderse detrás de "falso Simon Levy"… El tipo es un mitómano violento (y además, sionista) pic.twitter.com/W0EI3rfnpk — Guille Vidal (@eltemagv) May 15, 2025

A enero de 2026, Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Planeación Turística, enfrenta diversas acusaciones legales en México que han derivado en órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol.

Entre ellas, daño doloso a la propiedad y amenazas. Acusación proviene de un conflicto inmobiliario ocurrido en 2021.

Donde se le grabó agrediendo el domicilio de una vecina de la tercera edad, Ema Yolanda Santos, en la Ciudad de México.

Por otra parte, delitos contra el medio ambiente, en los que se le acusa de irregularidades relacionadas con la construcción de un inmueble que violaba la normatividad vigente.

Esto, mientras se desempeñaba como Director Responsable de Obra.ç

Además tiene acusaciones de fraude por medio de se señalamientos por presunto fraude y estafa, vinculados también al conflicto inmobiliario y al incumplimiento de convenios.

Y es que las órdenes de aprehensión se reactivaron o fortalecieron debido a que Levy faltó a múltiples audiencias judiciales (se reportan al menos siete inasistencias entre 2021 y 2025).