Caen integrantes de La Anti Unión Tepito con 10 kilos de droga

La SSC detiene a «El Cachetes» y otro cómplice de la Fuerza Antiunión. Aseguran marihuana y crystal en la colonia Morelos

Regeneración, 9 de febrero de 2026.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron un golpe contra el narcotráfico local. Policías capitalinos detuvieron a dos presuntos integrantes del grupo delictivo Fuerza Antiunión de Tepito.

Los sujetos operaban activamente en la zona de la colonia Morelos. La captura ocurrió específicamente en el perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza.

Uno de los detenidos fue identificado como Jonathan Rojas Medina, alias ‘El Cachetes’.

El segundo implicado responde al nombre de Edson Joel López Picón. Ambos están vinculados con la venta y distribución de narcóticos en la capital. Los oficiales realizaban labores de patrullaje preventivo cuando detectaron una actitud sospechosa.

Detención

Los sujetos cargaban bolsas de plástico de gran tamaño en la vía pública. Intentaban ingresar rápidamente al área común de una vecindad local. El operativo se realizó en la calle Minero, casi esquina con avenida Carpintería.

Los uniformados marcaron el alto a los sospechosos para realizar una inspección. Durante la revisión preventiva, los agentes hallaron diversos paquetes con sustancias ilícitas.

Se aseguraron ocho paquetes que contenían aproximadamente 10 kilos de marihuana. Con esta cantidad de droga se podrían elaborar más de 2 mil dosis. El valor estimado de la hierba en el mercado negro es de 13 mil 700 pesos.

También decomisaron un kilo de una sustancia similar a la droga conocida como crystal. Este decomiso equivale a unas 400 dosis valuadas en 10 mil pesos. Los detenidos tienen 18 y 27 años de edad respectivamente.

Vigilancia permanente

Los policías informaron a los sujetos sobre sus derechos de ley tras la captura. Además de la droga, se les confiscó un teléfono celular de alta gama. Los implicados y el material probatorio quedaron a disposición del Ministerio Público.

EN IG / EN C4

Jonathan Rojas Medina

El Cachetes

18 años

Anda con la AntiUnion extorsionando, tiroteando…

-Así se luce armado en redes.

-Así acabó anoche: agentes d @SSC_CDMX lo detuvieron en @A_VCarranza con mota, cristal…

Confesó q su jefe es El Rojo

Ya está en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/cSdNAtY21f — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 9, 2026

Dicha autoridad definirá la situación jurídica de ambos hombres en las próximas horas. El grupo delictivo Fuerza Antiunión mantiene una rivalidad histórica en la zona centro.

Estas acciones buscan mermar la capacidad operativa de las células criminales locales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene vigilancia permanente en la colonia Morelos.

Este tipo de arrestos son resultado de la estrategia de inteligencia y patrullaje. La presencia policial en la zona busca garantizar la tranquilidad de los vecinos. El combate al narcomenudeo es una prioridad para la actual administración capitalina. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar puntos de venta de droga.