Caen las bolsas de valores en Asia, Corea del Sur, la más afectada

Desde China, Japón y Corea del Sur hasta el sudeste asiático, las bolsas de valores en la región se ven seriamente afectadas

Regeneración, 4 de marzo 2026– Las principales bolsas en Asia continuaron este miércoles en una racha de descenso debido al conflicto en el Medio Oriente, con el índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, a la cabeza de las caídas, después de experimentar este miércoles una caída del 12. 06%, su peor descenso porcentual de la historia.

⚠️ URGENTE: Lunes Negro en los mercados de Asia. La bolsa de Tokio sufrió su caída más estrepitosa en décadas y Corea del Sur tuvo que frenar sus operaciones por el pánico. Los analistas advierten que esta volatilidad podría llegar a los mercados locales en las próximas horas.… pic.twitter.com/bsrpDI1QkP — Ciudadano News (@Ciudadano_News) March 4, 2026

Caídas de bolsas

Las bolsas asiáticas en los mercados chinos y japoneses observaron descensos significativos, aunque menos pronunciados que los de Corea del Sur.

En la Bolsa de Seúl, el Kospi cerró la jornada con una caída sin precedentes, retrocediendo 698.37 puntos, hasta situarse en 5,093.54 unidades.

El récord anterior era un descenso del 12.02% que se había dado el 12 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York.

El operador de la Bolsa de Seúl detuvo temporalmente, por 20 minutos, las operaciones bursátiles al mediodía, cuando el Kospi acumulaba una caída de más del 8%.

Indicadores

Entre las pérdidas más destacadas, se encuentran el astillero Hanwha Ocean (-19.87%), el fabricante de automóviles Hyundai Motor (-15.8%) y su empresa hermana Kia (-14.04%).

El índice principal de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que incluye los 225 títulos más representativos del mercado, cayó un 3.61%.

Esto marcó su tercera jornada consecutiva de descensos, ubicándose en 54,245.54 unidades, su nivel más bajo desde inicios de febrero.

En el sector de semiconductores, la gran empresa de telecomunicaciones e inversiones SoftBank, que ha invertido fuertemente en inteligencia artificial, bajó un 7.16%.

China

Los mercados de Shanghái y Shenzhen también cerraron con pérdidas del 0.98% y el 0.75%, respectivamente.

Mientras tanto, el índice CSI 300, que refleja el desempeño de las 300 principales acciones de esos dos mercados, descendió un 1.14%.

El índice más afectado fue el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que cayó un 2. 01%.

Solo 11 de las 88 empresas que lo componen se salvaron de la tendencia negativa.

Sudeste asiático

Al otro lado del Estrecho de Taiwán, el índice de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró con un

descenso del 4.35%.

En el Sudeste Asiático, el índice STI de Tailandia mostraba una caída de alrededor del 5.5% cerca del cierre.

Tailandia es un país que depende en gran medida de las importaciones de energía del estrecho de Ormuz, actualmente afectado por la guerra en Irán.

Indonesia le siguió de cerca con una caída del 4.57% y Singapur con un descenso del 2.39%, en una jornada negativa para los mercados bursátiles en Asia.