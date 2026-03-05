Ecuador y EE.UU. Inician Ofensiva contra el Narcotráfico

Noboa anuncia operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos pese a que ecuatorianos votaron contra base militar US

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– Ecuador y Estados Unidos lanzaron operaciones militares conjuntas este martes. El objetivo principal es combatir al narco bajo el mote de terrorismo internacional.

Estas acciones buscan frenar el avance del narcotráfico en la región. Las autoridades confirmaron el inicio de una nueva fase operativa.

“Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”, afirmó Daniel Noboa. El presidente ecuatoriano aseguró que la seguridad es la prioridad absoluta.

Busca obtener la paz en cada rincón del territorio nacional. Las operaciones conjuntas iniciarán formalmente durante el mes de marzo.

Aliados del imperialismo

El Comando Sur de EE.UU. ratificó su apoyo a estas misiones. Destacaron el supuesto compromiso para combatir el flagelo del crimen organizado.

“Elogiamos a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso”, expresó Francis L. Donovan. El general estadounidense valoró positivamente la determinación de los soldados.

Subrayó que estas acciones demuestran una sociedad sólida y decidida, ignorando las inconformidades públicas. Esta colaboració, según Estados Unidos, es un ejemplo para América Latina.

Contexto de violencia y narcotráfico

La violencia criminal se disparó drásticamente en los últimos años. Sucesos sangrientos en cárceles y ciudades marcaron la agenda pública.

El gobierno decretó el toque de queda en cuatro provincias. Se busca retomar el control estatal en zonas de alto riesgo.

Noboa afirmó que el 70% de la cocaína mundial fluye por Ecuador. Los puertos nacionales son destinos lucrativos para bandas trasnacionales.

Ecuador limita con los mayores productores de droga del mundo. La ubicación geográfica facilita el transporte ilícito hacia otros continentes.

Designación de grupos terroristas

Washington incluyó a Los Lobos y Los Choneros en listas terroristas. Estas bandas tienen vínculos directos con carteles muy peligrosos.

EE.UU. suministrará ayuda financiera y tecnológica para la seguridad. Se entregarán seis millones de dólares específicamente para drones.

“Seguiremos combatiendo con firmeza al crimen organizado”, declaró el Ministerio de Defensa. La dependencia aseguró que trabajan en una operación de carácter ofensivo.

Desafíos políticos y soberanía

Los ciudadanos votaron recientemente contra el regreso de bases extranjeras. Este resultado electoral representó un revés para la agenda de Noboa.

El mandatario debe ser cuidadoso con los alcances de los acuerdos. Dice que se priorizará el respeto a los derechos humanos y libertades.

“El presidente recibió un ‘No’ sobre el tema de las bases militares”, explicó Santiago Pérez. El analista sugirió que Noboa busca aprovechar los recursos de inteligencia.

La intención es desarticular bandas mediante el intercambio de información. Ecuador intenta posicionarse como el aliado principal de Trump.

Encuentros diplomáticos de alto nivel

El próximo 7 de marzo habrá una cumbre en Miami. Noboa y Trump buscarán concretar estrategias efectivas contra grupos criminales.

Se han reportado numerosos ataques a embarcaciones en el océano Pacífico. Estas acciones han dejado un saldo de 150 personas fallecidas.

Expertos internacionales cuestionan la legalidad de algunos operativos marítimos. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano mantiene su postura de ofensiva total.

La asesoría estadounidense será fundamental en las redadas territoriales. Se espera que la cooperación militar reduzca los índices delictivos.