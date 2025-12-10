Camboya acusa ataques militares aéreos de fuerzas tailandesas

7 civiles resultaron muertos y al menos hay veinte heridos. 500 escuelas suspenden clases, lo que afecta a más de 103 mil niños en Camboya

Regeneración, 10 de diciembre 2025– La portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Camboya, teniente general Maly Socheata, denunció hoy lo que denominó “brutales e indiscriminados ataques” lanzados por fuerzas militares tailandesas contra su país.

Agresiones

Según informó la vocera ministerial, las agresiones de esta mañana se produjeron en las Regiones Militares 4 y 5.

Alcanzaron las zonas de Tamone Thom, Ta Krabey, Thmar Daun, los templos de Khnar, Boeung Trakuon y la pagoda de Prey Chan.

“Estas acciones brutales e ilegales constituyen una grave violación del acuerdo de alto al fuego.

Y la declaración conjunta firmada por Camboya y Tailandia el 26 de octubre de 2025”, enfatizó Socheata en conferencia de prensa.

La portavoz reafirmó asimismo el pleno compromiso de apoyar e implementar los esfuerzos del Gobierno para resolver el conflicto por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional.

Este ha sido establecido por el Ministerio de Defensa Nacional y las Reales Fuerzas Armadas de Camboya.

🚨 El ejército de Tailandia 🇹🇭 lanzó una amplia operación militar en la frontera con Camboya 🇰🇭 tras nuevos episodios de violencia. La misión, llamada “Trat Suprime Foes”, incluye un buque dedicado al patrullaje y monitoreo constante en la zona marítima. pic.twitter.com/tSUOPjFIQa — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 10, 2025

F-16 tailandeses

Por otra parte, el propio Ministerio de Defensa confirmó que aviones de combate F-16 tailandeses violaron hoy repetidamente el espacio aéreo del Reino.

A las 09:45 (hora local) los F-16 tailandeses sobrevolaron la comuna de O’Beichoan y la ciudad de Poipet, en la provincia de Banteay Meanchey.

Cinco minutos después, otros aviones de combate sobrevolaron dos veces la rotonda de Stung Bot, en Poipet, detalló.

Puntualizó además que a las 09:50 (hora local) F-16 tailandeses lanzaron dos bombas sobre la aldea de Slor Kram, en la comuna de Slor Kram, distrito de Svay Chek, provincia de Banteay Meanchey.

Este no es el primer caso en que aviones de combate de Tailandia violan y bombardean territorio camboyano.

🇺🇸 Mapa con todas las bombas que Estados Unidos lanzó en 🇻🇳 Vietnam, 🇱🇦 Laos y 🇰🇭 Camboya.



Cada punto representa una bomba de 1 tonelada. pic.twitter.com/HxhWHytLzE — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) December 6, 2025

Operaciones agresivas

Esto, desde que el ejército de ese país reanudó sus operaciones agresivas contra la integridad territorial de Camboya, el 7 de diciembre último, recordó la cartera.

De acuerdo con la propia fuente, “las fuerzas camboyanas han estado combatiendo ferozmente contra el avance de las tropas tailandesas.

Y se mantienen firmes en la defensa de la integridad territorial de Camboya.”

En su conferencia de prensa de la víspera, la teniente general Maly Socheata aclaró la respuesta del Reino a los indiscriminados ataques del ejército tailandés:

“Se limita estrictamente a objetivos militares”.

Footage shows a Thahan Phran soldier taking position in a bunker, firing a FN MAG GPMG at Royal Cambodian Army positions — tense moments as border clashes unfold.#Thailand #Cambodia #BorderClash #DefenseNews #GPMG pic.twitter.com/bMNaKRI4Vh — OSINT Tracker (@Global_Watch24) December 10, 2025

Defensa

Camboya –dijo- no tiene otra opción que contraatacar en defensa propia contra las agresivas operaciones militares de Tailandia, que violan su integridad territorial.

Como consecuencia del conflicto fronterizo, y según datos preliminares, siete civiles resultaron muertos y una veintena heridos.

Thailand-Cambodia War



Thailand-Cambodia Border Clashes Displace Over 500,000 After Ceasefire Collapse



🇹🇭🇰🇭 Massive escalation in the WAR between Thailand and Cambodia



🇰🇭Thailand Continues Attacks on Cambodia#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #ทหารไทย #ไทยกัมพูชา pic.twitter.com/sHI1mEOvhy — Sumit (@SumitHansd) December 10, 2025

Mientras que más de 500 escuelas camboyanas debieron suspender las clases, lo que afecta a más de 103 mil estudiantes y alrededor de cuatro mil 650 profesores.