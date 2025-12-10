Cae el Limones, de Los Cabrera en Durango

Edgar N alias Limones investigado por extorsión a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas de Los Cabrera. Aseguran armas

Regeneración, 10 de diciembre de 2025. En redes sociales destacan acciones en contra del crimen organizado en Durango, específicamente la captura del Limones.

Así el titular de la Secretaría de Seguridad, Harfuch, informó que se aprehendió a Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera”, en Durango.

Señaló, este 10 de diciembre, que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos.

Así como por operar las finanzas del grupo delictivo, por lo que la UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude.

Durante la aprehensión, fueron aseguradas armas largas, una granada y equipo táctico.

El detenido es conocido como «El Limones» y su nombre de pila es Édgar «N», aunque algunas fuentes lo identifican como Edgar Rodríguez Ortiz.

Es miembro de «Los Cabrera Sarabia», una facción ligada al Cártel de Sinaloa y afín a la facción de «Los Mayos».

Se le señala como jefe de plaza en la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila, y operador financiero de la organización, recibiendo órdenes presuntamente de José Luis Cabrera Sarabia, alias «El 03» o «El 300».

Es investigado por su presunta participación en redes de extorsión a comerciantes y ganaderos locales, lavado de dinero y otros delitos.

También se le vinculó como líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, posición que habría utilizado para fines ilícitos.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró que esta detención representa «un golpe directo a las redes de extorsión» en la región.

García Harfuch precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude.

Las investigaciones determinaron que el Limones recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Asimismo, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Los hechos se registraron en la calle Ricardo Flores Magón de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango. Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Tras obtener datos de prueba, un juez de control otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles en Coahuila y Durango. Donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Rodríguez Ortiz.

El titular de la SSPC Federal agradeció la coordinación con el Gobierno de Coahuila por su activa participación en el caso y en el combate a la extorsión.

Además, se indica que Rodríguez Ortiz fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La célula criminal “Los Cabrera” mantiene vínculos con la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa. Actualmente dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que la estructura fue fundada por los hermanos Felipe, José, Alejandro y Luis Cabrera Sarabia.

Y misma, organización que desde 1996 operaba junto al Cártel del Pacífico como proveedora de heroína y marihuana.