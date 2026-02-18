Canadá dejará de comprar armas estadounidenses: NYT

Canadá tiene planes de dejar de adquirir armamento de Estados Unidos y destinar esa inversión a la producción nacional

Regeneración, 17 de febrero 2026– Canadá tiene la intención de cesar la compra de armas a empresas estadounidenses y redirigir esos fondos hacia fabricantes nacionales. De acuerdo con el New York Times, el país anunciará esta semana su nuevo enfoque en defensa, que busca disminuir su dependencia armamentística de Estados Unidos.

Gasto en armas

Según el medio mencionado, Canadá dejará de destinar entre el 70% y el 75% de su gasto en armas a compañías estadounidenses.

En su lugar, invertirá ese porcentaje en empresas de su propio país.

Se prevé que los ingresos de los proveedores militares canadienses se incrementen en un 240% y que las exportaciones de armamento también vean un crecimiento del 50%.

Este cambio en la política comercial militar podría generar 125.000 nuevas oportunidades laborales en la industria armamentista de Canadá en la próxima década.

Creencias

«Las creencias consolidadas sobre el final de la conquista imperial, la estabilidad de la paz en Europa y la fortaleza de antiguas alianzas han sido alteradas.

Es más crucial que nunca para Canadá poseer la capacidad de mantener su propia defensa y proteger su soberanía», indica el documento que fue filtrado por el New York Times.

La iniciativa se llevará a cabo después de un deterioro en las relaciones con Washington.

Inicialmente, Canadá habría aumentado su inversión en defensa por petición de Estados Unidos, pero ahora destinará todos esos recursos a su industria local.

Respuesta

Así responderá a los aranceles impuestos por Donald Trump en varios sectores clave para Canadá.

El mes pasado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que el orden mundial ha cambiado.

Y solicitó cooperación entre países para hacer frente a las potencias globales, sin mencionar en ningún momento a Trump o Estados Unidos.

Canadá y Europa, naciones que históricamente han sido aliadas de Estados Unidos, ahora consideran cómo deberían ser sus vínculos con Washington.

Aranceles

Desde el inicio de la administración Trump, Estados Unidos ha utilizado los aranceles como herramienta de presión y sanción comercial, incluso contra sus propios socios.

Canadá también está reconsiderando la adquisición de 88 aviones de combate F35 a Estados Unidos.

Hasta ahora, solo ha adquirido 16, y ya hay críticas sobre su elevado costo y su escasa adaptación a las necesidades militares canadienses.

La ministra de Industria, Mélanie Joly, afirmó que el nivel de producción nacional se ha visto afectado por la compra de los cazas estadounidenses.

Y que con ese presupuesto podría conseguir menos F35 y una flota de cazas Gripen E producidos por la firma sueca Saab.