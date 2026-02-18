Hoy es Día del Inventor Mexicano, en honor a González Camarena

Este día celebra a las y los inventores de México, cuyas aportaciones fomentan el crecimiento e innovación en el país

Regeneración, 17 de febrero 2026– Cada 17 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano, en recuerdo de Guillermo González Camarena, quien desarrolló el sistema para transmitir programación de televisión en colores.

Inventores

Este día destaca la labor de las y los inventores de México, cuyas contribuciones promueven el avance y la innovación del país.

Ingeniero, investigador, doctor, compositor y científico, Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco.

Según varias fuentes, desde muy joven elaboraba sus propios juguetes utilizando electricidad.

A los 12 años fabricó su primer transmisor. Por esa razón, se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas.

Dos años después obtuvo la licencia para operar una radio.

Color en la transmisión

No obstante, fue en 1940 cuando el inventor mexicano presentó una solicitud para registrar un adaptador cromoscópico para televisores.

Este dispositivo tenía como objetivo agregar color a transmisiones que en ese entonces solo eran en blanco y negro.

Esta invención fue tan relevante que logró captar la atención de la NASA, que más adelante utilizó versiones de su sistema en misiones en el espacio.

Mundial 1970, México

Aunque parezca increíble, el primer evento masivo que se transmitió a color fue la Copa del Mundo de 1970, liderada por Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé.

Esta fue la última participación del astro en la Selección de Brasil, y se disfrutó tanto por niños como por adultos a través de una televisión en color.

Además de la televisión en color, otros inventores han desarrollado la pintura antigrafiti y la máquina para hacer tortillas.

Así como la píldora anticonceptiva, el concreto traslúcido, la tinta indeleble y el sistema de tridilosa de acero y concreto.