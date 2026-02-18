Convocan a huelga general contra reforma de Milei en Argentina

Se prevé un paro completo del trabajo, ya que varias agrupaciones del transporte se unieran a la huelga general en Argentina

Regeneración, 17 de febrero 2026– La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anunció este lunes que realizará una huelga general de 24 horas para el jueves, coincidiendo con el análisis en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral propuesto por Javier Milei.

Negociaciones

En Argentina se avanzó ayer en una ley de explotación laboral, con una brutal represión de por medio. Al mismo tiempo en México se aprobó la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿Y adivinen quién tiene récord de inversiones extranjeras? Sí, México. pic.twitter.com/iqVaS9ltyR — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) February 12, 2026

Si las negociaciones se alargan, la huelga se llevará a cabo el 26 de febrero.

La decisión fue tomada por el Consejo Directivo de la organización sindical, tras hacerse pública la intención del oficialismo de que los legisladores discutan la propuesta esta semana.

Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, expresó el domingo en una charla con Radio 10:

«Se dan todas las condiciones para convocar un paro general». Agregó que «hay consensos colectivos».

Reforma

La propuesta del Gobierno disminuye las indemnizaciones, permite compensaciones en bienes o servicios, extiende la jornada laboral a 12 horas y restringe el derecho a huelga.

Los sindicatos consideran que estos cambios son «retrógrados» y «antinconstitucionales».

Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que ayudarán a reducir la informalidad, que supera el 40 por ciento del mercado.

Fuentes de la CGT aclararon que «como siempre, los sindicatos tendrán libertad de acción».

La CGT de Argentina convoca a paro general contra la reforma laboral de Milei. El dirigente Cristian Jerónimo justificó: "Están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general" por la falta de respuestas del Ejecutivo. La huelga de 24 horas sería el 19/02 pic.twitter.com/OSKkqk6O52 — MSV Goaigoaza (@MGoaigoaza) February 17, 2026

Convocatoria

La convocatoria, que no contará con movilizaciones para evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, se oficializará el miércoles al mediodía en una rueda de prensa.

«Va tener una gran adhesión general y va a demostrar el descontento no solamente con este proyecto de ley…

…sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina», dijo Jerónimo.

Milei busca que la propuesta se vote en la Cámara de Diputados después de ser aprobada por el Senado el miércoles 11 de febrero.

Además, quiere que se promulgue antes del 1 de marzo, cuando comienza el período ordinario del Congreso.

El debate de este proyecto de ley se está llevando a cabo en sesiones extraordinarias.

Huelga

La huelga general contará con la participación del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los conductores de autobuses.

También se unirán la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Estos abarcan a camioneros, pilotos, tripulantes de aeronaves y personal marítimo y fluvial, lo que presagia una paralización casi total de los servicios durante 24 horas.