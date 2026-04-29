Canal de Panamá se beneficia por el cierre del estrecho de Ormuz

Hasta 4 millones de dólares han sido pagados por cruzar el canal de Panamá en tiempos de urgencia comercial y energética

Regeneración, 29 de abril 2026– Tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz durante cerca de dos meses, los flujos comerciales han cambiado drásticamente, lo que ha resultado en un aumento considerable de las ganancias para el canal de Panamá.

Cuatro millones de dólares

Según la Autoridad del Canal de Panamá, algunas empresas han pagado cuatro millones de dólares para que sus buques naveguen por el canal.

Cerca del seis por ciento del comercio global transita a través del Canal de Panamá.

Por lo general, las compañías hacen reservas para cruzar y abonan una tarifa fija de entre 300. 000 y 400. 000 dólares, dependiendo del tipo de barco.

Sin embargo, aquellas que no cuentan con reserva pueden cruzar participando en una subasta de espacios disponibles.

Cierre de Ormuz

Con el cierre casi total del estrecho de Ormuz, muchos países y empresas empezaron a adquirir productos en otras naciones para evitar el paso por el Medio Oriente.

Además, varios barcos vieron alterado su rumbo para llegar a zonas que necesitaban combustible de manera más urgente.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”.

Afirmó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá, al ser consultado por la agencia AP.

Cadenas de suministro

“Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”, añadió.

Como resultado, las filas para cruzar el canal de Panamá se han extendido y las subastas han aumentado debido a la elevada demanda.

Desde el comienzo de la crisis, empresas que no tienen permisos y necesitan cruzar de forma urgente han incrementado considerablemente las apuestas en las subastas.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, mencionó que una empresa -que no fue identificada- pagó cuatro millones de dólares, ya que su barco de combustible debió cambiar su destino.

Buque

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, explicó Vásquez.

En otros casos, compañías petroleras pagaron más de tres millones de dólares, además de la tarifa de cruce.

Esto, para poder acelerar su tránsito y beneficiarse del aumento en los precios del combustible.

Según Vásquez, esta situación se debe a que las empresas alteran sus rutas en el último momento y tienen prisa por cruzar.

Solución temporal

Sin embargo, el canal de Panamá no podrá reemplazar al estrecho de Ormuz a largo plazo.

Ya que los barcos petroleros más grandes son demasiado voluminosos para transitar por sus instalaciones.

Los precios varían según la urgencia del buque, y son las empresas las que determinan cuánto están dispuestas a pagar por un paso rápido.

En condiciones normales, aproximadamente el veinte por ciento del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz sin costo alguno.

Ruta maritima

No obstante, desde el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, esta ruta marítima se ha convertido en un punto clave en el conflicto.

Irán ha efectivamente cerrado el estrecho, colocando minas en el agua y atacando a los barcos que intentan navegar por esa área.

Únicamente ciertos barcos de naciones concretas tienen permiso para pasar y deben seguir un camino determinado.

Teherán también comenzó a exigir pagos a varios barcos por su paso, lo cual le produce millones de dólares en ingresos.

En un desarrollo sorpresivo, Donald Trump optó por implementar su propio bloqueo a los puertos de Irán, incrementando aún más la tensión en el estrecho de Ormuz.