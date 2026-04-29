«Dios me envió»: Sujeto daña fuente de la Presidencia en Celaya

Los guardias de la presidencia no tomaron acción, ya que pensaron que se trataba de labores de mantenimiento autorizadas

Regeneración, 29 de abril 2026– Un hombre utilizó parte del mobiliario de la Alcaldía de Celaya para dañar parte de la fuente ubicada en el patio del edificio oficial, sin que la policía interviniera. El sujeto afirmó estar actuando por orden divina.

Un tipo destrozó la fuente del palacio municipal de Celaya; dice que Dios lo mandó para "erradicar la corrupción". La policía ni se metió, ¡creyeron que estaba haciendo mantenimiento! pic.twitter.com/XTp3WvAMf4 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 29, 2026

Suceso

El suceso sucedió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el individuo ingresó al Palacio Municipal y empleó macetas y postes para marcar la fuente.

Luego tomó uno de los tubos de delimitación y empezó a romper la base de piedra de la fuente, mientras los agentes de seguridad que estaban en la Presidencia lo observaban.

Según indicó el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, los oficiales que custodiaban el área no actuaron en ese momento.

Esto fue porque pensaron que el hombre estaba llevando a cabo labores de mantenimiento autorizadas.

Sanciones

No obstante, Cajero Reyes mencionó que esto no exime de responsabilidad al personal policial y se aplicarán sanciones.

Después, el ciudadano fue arrestado y se le puso a disposición del Ministerio Público.

El hombre afirmó que causó esos daños porque Dios le envió para «eliminar la corrupción».

Ante estos sucesos, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, comentó que el detenido no está «loquito», pues causó los daños a propósito.

«Dios le envió»

“Él dice que Dios le pidió hacer esto porque está en contra de la corrupción; le preguntamos si era de un partido, y él nos dio el nombre de un partido”, manifestó el munícipe.

El alcalde de Morena acusó a la oposición de ser responsable de los daños a la fuente que se encuentra dentro de la Alcaldía.

Agregó que el hombre actuó con gran confianza, como si alguien le hubiera dado una orden.

Advirtió que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso:

#Celaya | Un hombre fue detenido luego de causar destrozos en la base de cantera de la fuente ubicada en el patio de la Presidencia Municipal de Celaya.



Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana del lunes 27 de abril, mientras el alcalde, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ofrecía… pic.twitter.com/xac4RZsgPA — Periódico AM Noticias (@periodicoam) April 27, 2026

Seguridad

“Como vieron tanta seguridad, entre comillas, en el loquito, entonces los policías sintieron que les faltó iniciativa para cuestionar:

‘¿Quién te mandó?, ¿qué estás haciendo?’”, comentó el alcalde, mientras mostraba el video de los daños.

Resaltó que tras este incidente se reinstalará el arco detector de metales.