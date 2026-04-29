Emiratos Árabes Unidos sale de la organización petrolera mundial

El aviso de la salida de los Emiratos de la OPEP el viernes llega cuando países del Golfo no pueden exportar por el Estrecho de Ormuz

Regeneración, 29 de abril 2026– Los Emiratos Árabes Unidos comunicaron su decisión de dejar la OPEP y la OPEP+ para enfocarse en sus «intereses nacionales», lo que implica un severo impacto para los grupos exportadores de petróleo.

Los Emiratos Árabes Unidos acaban de abandonar la OPEP.

Sin cuotas ni límites impuestos por el cártel, los EAU van a maximizar su producción y millones de barriles extra inundarán el mercado mundial.



Esto es una victoria estratégica para Estados Unidos:

• Precios del… https://t.co/jWPQVWPlXt pic.twitter.com/kf1cljohyR — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 28, 2026

Contexto

Esto sucede en un contexto donde la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado una crisis energética sin precedentes que ha alterado la economía global.

La decisión, que comenzará a regir el viernes, refleja «la visión estratégica y económica a largo plazo de los EAU y su perfil energético en evolución».

Esto se menciona en un comunicado que fue difundido el martes por los medios de comunicación estatales.

«Durante nuestra permanencia en la organización, hicimos contribuciones significativas e incluso mayores sacrificios en beneficio de todos», se agregó.

📌 Emiratos Árabes Unidos anunció que abandonará la OPEP y la OPEP+ a partir del 1 de mayo. El país es miembro de la organización desde 1967, inicialmente como el Emirato de Abu Dabi. EAU, que es el tercer mayor productor dentro de la OPEP, invirtió miles de millones para… pic.twitter.com/EBEjKFXbUC — teleSUR TV (@teleSURtv) April 28, 2026

Interés nacional

«Sin embargo, ha llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional».

La salida de los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la OPEP desde hace mucho tiempo, podría provocar confusión y debilitar el cártel petrolero.

Este, que generalmente ha intentado presentar una imagen unida a pesar de los desacuerdos internos en temas que van desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohamed al-Mazrouei, ofreció comentarios a los medios.

Decisión

Afirmó que la decisión se tomó tras un análisis profundo de las estrategias energéticas del país en la región.

Cuando le preguntaron si los Emiratos Árabes Unidos discutieron la cuestión con Arabia Saudita, un miembro clave de la OPEP, contestó que no se consultó a ningún otro país.

“Se trata de una decisión política.

Se ha tomado tras un análisis exhaustivo de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción”, explicó el ministro a la agencia de noticias Reuters.

Productores

Los productores del Golfo Pérsico que son parte de la OPEP ya han tenido problemas para mover sus exportaciones a través del Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado anteriormente a la OPEP por «estafar al resto del mundo» al aumentar los precios del petróleo.

Trump también ha relacionado el apoyo militar de Estados Unidos a los países del Golfo con el costo del petróleo.

Afirma que, mientras Estados Unidos protege a los miembros de la OPEP, estos «se aprovechan de ello imponiendo precios elevados al petróleo».

Trump reacciona a la anunciada salida de EAU de la OPEPhttps://t.co/cx9CdCjhSS pic.twitter.com/3ewgQrnqUZ — RT en Español (@ActualidadRT) April 29, 2026

Cártel petrolero

El cártel petrolero, con sede en Viena, vio disminuir su influencia en el mercado.

A medida que Estados Unidos incrementó su producción de petróleo crudo en los últimos años.

Además, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita aumentaron su competencia en cuestiones políticas y económicas en la región, especialmente en el área del Mar Rojo.

La firma de investigación Rystad Energy dijó que la salida de los Emiratos Árabes Unidos representa un cambio importante para el grupo de países productores de petróleo.

“Perder a un miembro con una capacidad de 4,8 millones de barriles diarios y la ambición de producir más, le quita al grupo una herramienta fundamental”.

Comunicado

Esto lo mencionó Jorge León, líder de análisis geopolítico de Rystad Energy, en un comunicado.

“Con una demanda que se acerca a su punto máximo, el cálculo para los productores con barriles de bajo costo está cambiando rápidamente.

Y esperar tu turno dentro de un sistema de cuotas empieza a parecer una pérdida de dinero”, agregó.

“Ahora, Arabia Saudita tiene que cargar con una mayor parte de la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios.

Y el mercado pierde uno de los pocos recursos que le quedaban.”