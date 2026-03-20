Candidatura de Ruth González en SLP: Rechazada por Nepotismo

Morena descarta apoyar postulación de Ruth González Silva a la gubernatura potosina. Respetar principios éticos contra el nepotismo electoral

Regeneración, 19 de marzo de 2026.– La bancada de Morena en el Senado rechazó cualquier posibilidad de respaldar a Ruth González Silva para la gubernatura. El anuncio surge tras la petición formal realizada por el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, un día antes.

La dirigencia guinda busca marcar una distancia clara frente a perfiles que representen una continuidad familiar en el poder. Esta postura pone en duda la unidad de la alianza oficialista en el estado de San Luis Potosí.

Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena, fue tajante al señalar que no permitirán prácticas que vulneren la ética del partido. El legislador enfatizó que su movimiento no respalda el nepotismo legal o aquel que se presente de manera disfrazada.

Afirmó contundentemente sobre esta posible candidatura que Morena «no lo va a apoyar y no lo va a permitir». De esta forma, el partido prioriza sus principios internos sobre las solicitudes de sus aliados en la cámara alta.

Vicecoordinador morenista del Senado, Higinio Martínez

Principios éticos contra el nepotismo

El senador Martínez recordó que existe una decisión firme de evitar fórmulas que resulten semejantes al nepotismo en las urnas. Resaltó que, aunque legalmente cualquier persona puede participar, Morena tiene reglas políticas y estatutos muy claros que respetar.

La línea política del partido prohíbe impulsar parientes directos de gobernantes actuales para sucederlos en sus cargos públicos. La coherencia ideológica es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos en los procesos de selección interna.

En la alianza con el PVEM y el PT se debe respetar la identidad de cada fuerza política participante. Morena no está dispuesto a ceder en temas que contravengan la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre ética.

El nepotismo electoral es una práctica rechazada desde la cúpula del Ejecutivo federal para las próximas contiendas estatales. El respeto a los estatutos guindas es una condición innegociable para mantener cualquier coalición electoral en el futuro.

Postura y respuesta del Partido Verde

Manuel Velasco insistió en que espera solidaridad por parte de Morena hacia las propuestas del Partido Verde Ecologista. Argumentó que su partido ha apoyado a los guindas en la gran mayoría de las gubernaturas en todo el país.

El líder del PVEM manifestó su interés por mantener la coalición viva en la entidad potosina para el 2027. Sin embargo, reconoció que «si no desean ir con nosotros», la decisión final corresponde exclusivamente a la dirigencia de Morena.

El coordinador del Verde afirmó que su organización política se encuentra lista para competir sin aliados en el estado. Recordó que en el año 2021 lograron ganar la gubernatura potosina en solitario con el candidato Ricardo Gallardo.

Velasco subrayó que cuentan con la fuerza necesaria para triunfar nuevamente sin depender de otras estructuras partidistas externas. El PVEM está preparado para ganar por su cuenta, según las declaraciones emitidas por su coordinador parlamentario.

Escenario político hacia el año 2027

Ruth González, esposa del actual mandatario, figura como la aspirante más aventajada en diversas encuestas de opinión local. Su posible postulación ha generado críticas en sectores que ven un intento de perpetuar una dinastía en el gobierno.

La oposición interna en Morena refleja una tensión creciente sobre cómo se repartirán las candidaturas en los estados clave. La sombra del nepotismo electoral se ha convertido en el principal obstáculo para la negociación entre ambos partidos aliados.

El rechazo de Morena marca un precedente importante para las futuras definiciones de candidaturas en el resto del país. La dirigencia senatorial dejó claro que no se dejarán presionar por intereses de grupos locales ajenos a su proyecto.

La viabilidad de la coalición en San Luis Potosí dependerá de encontrar un perfil que genere consenso y transparencia. El conflicto por la gubernatura potosina apenas comienza y definirá el rumbo de la alianza legislativa en el Senado.