Irak llega a Nuevo León para el Repechaje del Mundial 2026

La selección de futbol arriba este viernes a Monterrey para disputar el Playoff Intercontinental de la FIFA. Van por pase al Mundial 2026

Regeneración, 19 de marzo de 2026.– La selección de futbol de Irak llegará este viernes 20 de marzo a la capital de Nuevo León. El equipo asiático disputará la Final del Playoff Intercontinental para obtener un boleto al Mundial FIFA 2026.

Su llegada se realizará mediante un vuelo privado que aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. El equipo viajará directamente hacia el municipio de San Pedro Garza García para iniciar su concentración.

Se prevé que los jugadores iraquíes lleguen antes de las 23:00 horas para evitar las terminales públicas. El conjunto utilizará los hangares privados para agilizar su traslado y garantizar la seguridad de toda la delegación.

Los entrenamientos oficiales comenzarán en las instalaciones del Colegio Irlandés durante los próximos días de estancia. Irak busca aclimatarse rápidamente a las condiciones climáticas y de altitud de la zona metropolitana regiomontana.

Confirmación oficial y retos operativos

Alejandro Hütt, host city manager de la FIFA en Monterrey, confirmó la participación sin cambios de este equipo. La presencia de Irak generó dudas previas debido a las tensiones políticas registradas recientemente en Medio Oriente.

El funcionario destacó que la asistente del entrenador ya visitó el estadio para supervisar todas las instalaciones deportivas. «Para nosotros el Playoff Intercontinental no tiene cambios», aseguró tajantemente ante los medios de comunicación locales.

La organización considera que estos encuentros servirán como una prueba vital para la infraestructura de la ciudad. Los partidos coinciden con eventos masivos como el Festival Pal Norte en la misma zona geográfica de Monterrey.

«Es una oportunidad para probar la logística», señaló Hütt respecto a temas de transporte y movilidad urbana. Se espera que el operativo de seguridad sea impecable para recibir a los miles de aficionados nacionales y extranjeros.

Rumbo al partido definitivo de repechaje

El gran duelo de repechaje se llevará a cabo el próximo 31 de marzo en el Estadio Monterrey. Este recinto deportivo se ubica en el municipio de Guadalupe y recibirá a miles de fanáticos del futbol.

Irak espera conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de Bolivia y Surinam. El partido decisivo está programado para iniciar a las 21:00 horas bajo una gran expectativa internacional.

Hasta el momento se han vendido cerca de 15 mil boletos para presenciar este encuentro de eliminación directa. El 90 por ciento de los compradores son personas locales interesadas en vivir la experiencia mundialista previa.

La FIFA espera una afluencia total de 25 mil espectadores en las gradas del estadio mundialista neoleonés. La venta de entradas continúa disponible para los aficionados que deseen apoyar a su equipo favorito en marzo.

Impacto de la justa mundialista en la región

La llegada de la Copa del Mundo a Nuevo León ha generado un ambiente de fiesta deportiva único. La logística de seguridad y transporte se encuentra lista para recibir a los equipos de los tres continentes.

Monterrey demuestra su capacidad para albergar eventos de talla internacional con estándares de excelencia de la FIFA. El estado se consolida como una sede clave para el desarrollo del futbol profesional a nivel global.

Irak representa una historia de superación al viajar miles de kilómetros para cumplir su sueño mundialista en México. Los habitantes de Nuevo León podrán disfrutar de un futbol diverso y multicultural en su propia casa deportiva.

El compromiso de las autoridades locales garantiza que el evento se desarrolle en un clima de paz y orden. Todo está preparado para que el balón ruede y se defina un invitado más al Mundial.