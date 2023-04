El futbolista brasileño compareció nuevamente ante la Fiscalía de Barcelona, donde justificó las contradicciones que tuvo en sus declaraciones anteriores.

Regeneración Mx, 17 abril 2023. En una segunda declaración ante la jueza de Barcelona, Dani Alves, reconoció por primera vez que hubo penetración, pero reiteró que todo fue consensuado, pues hubo “tensión sexual”.

De acuerdo con el futbolista, mintió en sus anteriores cuatro declaraciones a fin de ocultarle la infidelidad a su esposa, la modelo española, Joana Sanz, pero insistió en que el interés entre la denunciante y él fue mutuo.

En su narración de hechos durante la comparecencia de media hora, Dani Alves dijo haber estado bailando y bebiendo con la joven de 23 años en la discoteca Sutton y haberle insinuado que continuaran en la intimidad que les ofrecía el baño de la zona Vip de la discoteca.

Una vez que los dos estuvieron dentro del baño mantuvieron relaciones sexuales en las que hubo penetración Oral y vaginal, pero a decir de Dani Alves “siempre fue respetuoso” e incluso afirmó desconocer la razón por la que la joven lo denunció, alegando que tal vez fue porque no se mostró “atento y afectuoso”.

Alves empieza a tener más versiones que 'Knockin' on Heaven's Door'. — Alberto Moyano (@eljukebox) April 17, 2023

La nueva declaración de Dani Alves como estrategia de la defensa

Esta nueva declaración fue a petición de la defensa del futbolista, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, quien pretende solicitar una vez más la libertad provisional de Dani Alves, mientras el proceso de investigación se lleva a cabo.

Cabe mencionar que ya se le había negado en ocasiones anteriores la libertad condicional debido a las sospechas que tenía la Jueza de Barcelona de que el futbolista huyera a su país natal, Brasil, dado que este país sudamericano no cuenta con tratados de extradición.

Aunado a este hecho, el futbolista cambió en diferentes ocasiones su declaración cayendo en constantes contradicciones.

La primera de estas declaraciones cuando dijo que no conocía a la chica y que no la había visto antese, en una segunda narración afirmó que fue ella la que se “abalanzó” sobre él, pero que no había sucedido nada y en narraciones posteriores sostuvo que la joven solo le practicó sexo oral, pero sin que existiera una penetración.

Tras casi tres meses en prisión, Dani Alves comparece a petición propia tras cambiar a su abogado y dar versiones contrariadas durante todo el procesohttps://t.co/KaqkMr8doP pic.twitter.com/xLick8sFKT — Público (@publico_es) April 17, 2023

Aunque en esta nueva comparecencia acepto que existió penetración vaginal, no supo explicar el origen de las lesiones vaginales y de la rodilla que la denunciante presentó en sus exámenes médicos.