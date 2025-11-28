Caso Manzo: A proceso el Licenciado y 7 escoltas en Michoacán

Jorge «N», el Licenciado, alegó inocencia. Juez de Michoacán fijó prisión preventiva, 3 meses de investigación, igual a escoltas por omisión

Regeneración, 27 de noviembre de 2025. En redes destacan la prisión preventiva oficiosa para el sujeto conocido como el Licenciado, acusado de ser autor intelectual del asesinato del expresidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Además con relación a sus 7 escoltas, éstas también recibieron las mismas medidas cautelares pero por omisiones en el cuidado del fallecido político michoacano.

Y es que se trata de una audiencia, subrayan en redes, que se extendió por más de 18 horas.

Michoacán

Detenido Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo



El secretario de @SSPCMexico Omar García Harfuch @OHarfuch informó que pertenece a una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación pic.twitter.com/rHZqzlNa9b — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 19, 2025

Así, la Fiscalía de Michoacán confirmó la vinculación a proceso de Jorge Armando “N”, alias el Licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

Además, el Licenciado es acusado de homicidio y lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

Mismo, quien resultó herido cuando Víctor Manuel “N” disparó en contra del presidente municipal durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre.

Por su parte, los escoltas son señalados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en la modalidad de comisión por omisión.

Esto es, que no tomaron las medidas pertinentes para proteger la vida del exalcalde.

Caso

🧵 Hoy, Jorge Armando Gómez, “El Licenciado”, detenido como presunto autor intelectual del asesinato perpetrado contra Carlos Manzo, dijo en su comparecencia ser inocente y que fue un empresario contratista de la CFE. Es cierto: ha sido accionista de Voltium Construcciones que… pic.twitter.com/Nt3pUckOHJ — Daniel Lizárraga (@danliza) November 27, 2025

Por otra parte, el juez fijó tres meses para investigación complementaria y determinó prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, el presunto autor intelectual negó formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de cualquier otra organización delictiva.

Incluso dijo ser contratista. Denunció haber sido víctima de golpes y amenazas tras su detención.

Sumado a ello, el sujeto declaró que fue aprehendido de forma irregular, cuando iba de camino a un partido de futbol con su hijo.

Acusa

Por otra parte, como se sabe días antes se indicó que la investigación apunta a que él sería el responsable de dar las instrucciones de seguir al presidente municipal, vigilar sus movimientos y atacarlo.

Y es que los indicios de su participación en el crimen fueron encontrados en conversaciones localizadas en los celulares de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”.

Ambos, cómplices de Víctor Manuel “N”, el joven que le disparó a Manzo en el Festival de las Velas.

En palabras de Harfuch, “les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado”.

Finalmente se subraya que los argumentos de la defensa y del MP fueron sopesados por el juez mismo quien dictó proceso y prisión preventiva.