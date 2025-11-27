Balacean a taxista en inmediaciones del aeropuerto de Tijuana

El ataque habría dejado un fallecido y un herido. Sujetos armados interceptaron el taxi por la esquina del Bulevar Bellas Artes de Tijuana

Regeneración, 27 de noviembre 2025– Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 26 de noviembre contra una unidad de transporte del Aeropuerto Internacional de Tijuana, dejó un saldo de una persona fallecida y otra lesionada en el cruce del Bulevar Aeropuerto y Bellas Artes.

Autoridades

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California no han emitido el parte oficial aún.

🚨🔫 ATACAN A BALAZOS TAXI DEL AEROPUERTO DE TIJUANA



✍️ Un taxi del Aeropuerto Internacional de #Tijuana fue atacado a balazos cerca de la terminal aérea, dejando como saldo una persona muerta y dos más heridas. @FGR_BCSur

🎥 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/YnQtChtZXS — EL INFORMANTE.MX (@ElInformanteMX) November 26, 2025

Sin embargo, reportes confirman que la agresión ocurrió mientras el vehículo circulaba en las inmediaciones de la terminal aérea, provocando una intensa movilización policiaca.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, sujetos armados interceptaron el taxi cuando transitaba por la esquina del Bulevar Bellas Artes.

Una arteria clave para el flujo de pasajeros hacia la terminal.

#ÚltimaHora | Atacan a balazos un taxi del Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Un taxi libre que circulaba por el bulevar Aeropuerto, en la esquina con Bellas Artes, fue atacado a disparos. De forma preliminar se reportan dos personas lesionadas. Servicios de emergencia ya… pic.twitter.com/JiJaAt3QuC — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) November 26, 2025

Detonaciones

Tras las detonaciones, elementos de la Cruz Roja arribaron para atender a dos víctimas.

Sin embargo, se reportó que una de ellas ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración médica.

La zona ha sido acordonada por elementos de la Policía Municipal.

Se recomienda a los usuarios que tengan vuelos programados tomar precauciones ante los cierres parciales.

Por ahora, peritos realizan el levantamiento de indicios. Hasta el momento no se han presentado afectaciones viales.

Decomisan 774 tortugas

El Aeropuerto Internacional de Tijuana se mantiene en la mira de las fuerzas federales.

Esto no solo de debe a la violencia en sus perímetros, sino por el uso de sus instalaciones para el tráfico de mercancías ilícitas.

Recientemente, elementos de la Guardia Nacional y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interceptaron un cargamento ilegal en el área de paquetería de esta misma terminal.

En el operativo se aseguraron 774 tortugas vivas que pretendían ser enviadas ocultas en cajas de cartón rotuladas como «cosméticos».

Según el reporte oficial, los ejemplares —pertenecientes a los géneros Kinosternon y Trachemys— provenían del Estado de México.

Hacinamiento

Eran transportados en condiciones de hacinamiento, envueltos en calcetines y sin ventilación, lo que provocó la muerte de cuatro de ellos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el envío tenía como destinatarios a personas de nacionalidad china.

Evidenciando las redes de tráfico de especies que operan utilizando la infraestructura aeroportuaria de la frontera.