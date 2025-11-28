Sacyr se irá de México dejando deudas y fallidas alianzas

Sacyr, de Manuel Manrique, acumuló sobrecostos, promesas incumplidas y sobreprecios al amparo del PP en España y la derecha en México

Regeneración, 27 de noviembre 2025– El periodista Darío Celis escribió el artículo «Sacyr sale por la puerta de atrás», para El Heraldo de México, donde señala que «Sacyr ha sido protagonista de algunas de las historias más oscuras de la relación económica entre México y España». Compartimos extractos.

¿Te acuerdas del escándalo del Hospital General de Tláhuac?

Detrás estaba Sacyr, la constructora española que hoy se va de México… por la puerta de atrás.

Huella

El paso de Sacyr «por el país deja una huella que va desde la fallida alianza con Pemex para tomar el control de Repsol…

…hasta el polémico contrato de asociación público-privada del Hospital General de Tláhuac», señala Celis.

«La empresa que preside Manuel Manrique acumuló sobrecostos, promesas incumplidas y un patrón de actuación que se repite:

Ofertar barato, financiar con deuda cara y luego buscar sobreprecios al amparo del poder político» continúa.

Debido a «la decisión del ISSSTE de romper el contrato del hospital y asumir directamente su operación, Sacyr parece cerrar su ciclo mexicano por la puerta de atrás».

«Tal como lo hizo en Panamá, tras perder un arbitraje internacional por más de tres mil millones de dólares» adelanta Celis.

Misma historia

Es «la misma historia, los mismos métodos y un mismo resultado: pérdidas públicas, beneficios privados y ninguna rendición de cuentas».

El analista señala que «en 2011, Pemex, con Juan José Suárez Coppel al frente y a través de su filial PMI Holding en Ámsterdam, adquirió 4.62% de las acciones de Repsol.

Y se alió con Sacyr, que poseía otro 10%, para intentar controlar el consejo de administración de la petrolera.

La operación, bendecida desde Los Pinos y negociada en despachos madrileños, mezcló política, negocios y deudas».

Recuerda que «Luis del Rivero, presidente de Sacyr, buscaba salvar su empresa de la quiebra tras el colapso inmobiliario español.

Mientras Aznar, desde su fundación FAES, retribuía al gobierno mexicano por su apoyo al Partido Popular PP).

Deuda

Sacyr se endeudó por más de cinco mil millones de euros, colocando sus propias acciones como garantía.

Y Pemex comprometió recursos públicos sin autorización legislativa ni análisis técnico».

Entonces, «las acciones de Repsol se desplomaron, Sacyr perdió su participación y Pemex se vio obligado a vender con pérdidas», lamenta Celis.

«Años después, la constructora protagonizó el intento de tomar el control del BBVA, operación que implicó espionaje y corrupción.

Según La Vanguardia, el comisario José Manuel Villarejo fue contratado para frenar el asalto, y la maniobra involucró a altos funcionarios, banqueros y empresarios ligados al PP.

Del Rivero, el mismo que años después negoció con Pemex, estuvo en el centro de aquella trama», acusa el analista.

«Nuevo capitalismo de amiguetes»

Para entonces, Sacyr era «la encarnación del “nuevo capitalismo de amiguetes” español:

Constructoras, bancos y políticos entrelazados para repartirse contratos, favores y financiamiento. Ese mismo modelo fue el que México importó sin saberlo.

El fracaso en Repsol no detuvo a Sacyr», aclara el periodista.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2017, «Sacyr obtuvo el contrato APP para construir y operar el Hospital General de Tláhuac durante 25 años.

Lo que se presentó como ejemplo de eficiencia terminó siendo una carga multimillonaria para el erario.

El ISSSTE anunció en 2025 la terminación unilateral del contrato y la “nacionalización” del hospital.

Pagos excesivos

Los informes internos revelan pagos en exceso por servicios no ejecutados.

Incluyendo comedores, farmacia y hemodiálisis, además de la ejecución y cobro de procedimientos quirúrgicos no autorizados» denuncia Celis.

«Un caso emblemático es el de los aisladores sísmicos de dicho hospital: se pactó un costo 300 millones de pesos por un equipo que costaba solamente seis millones de dólares.

Y no solamente eso, en contubernio con funcionarios, cambiaron las fechas de firma del contrato, las retrasaron 30 días y pudieron incrementar esos 300 millones al costo.

Aduciendo un cambio en la normatividad de construcción vigente en la ciudad», continúa.

«Las investigaciones continúan y podrían alcanzar a exfuncionarios del ISSSTE y a los operadores mexicanos del contrato, que actuaron con beneplácito político.

¿Quiénes caerán por ese apoyo histórico al PP y a los políticos españoles que intervinieron en México bajo el argumento de cooperación empresarial?», pregunta Celis.

Salida de México

La salida de México de Sacyr «no es solo el fin de un contrato: es una advertencia. La 4T y Andrés Manuel López Obrador han sido acusados de “agredir” a las empresas españolas» señala.

«¿Es revancha diplomática o ajuste histórico frente a prácticas que vaciaron las arcas públicas bajo el disfraz de modernización?

Sacyr se va de México igual que salió de Panamá: sin gloria, sin credibilidad y sin rendir cuentas.

Pero deja otra pregunta que todavía duele: ¿cuánto de la corrupción que hundió a Pemex y al sistema de salud mexicano fue importada de España bajo la sombra de José María Aznar y su Partido Popular?

Porque, al final, en ambas orillas del Atlántico, los hechos se repiten:

Cuando los contratos se construyen sobre la opacidad y la impunidad, todos terminan igual: por la puerta de atrás, finaliza Celis.

Martí Batres

Martí Batres, Director General del ISSSTE comentó el artículo de Celis diciendo: «Este artículo es buenísimo».

«El hecho es que decidimos dar por terminado el contrato con Sacyr porque daña gravemente las finanzas del ISSSTE y pone en riesgo los servicios de otras unidades médicas», señaló.

Esto significa «una erogación de 1,644 millones de pesos al año, e implicaría una de 37,800 millones de pesos en 23 años, en caso de continuar hasta el final.

Vamos a terminar anticipadamente ese contrato, tal como lo permite la letra del mismo. Es por eso que la derecha anda enojada» señaló el funcionario.