CDMX: 2025, Cifras Históricas de Empleo Formal ante el IMSS

CDMX: 3.6 millones en el IMSS. Salario base más alto del país. En un año, 196 mil 226 nuevos empleos= 5.46% de crecimiento anual

Regeneración, 15 de enero de 2026.– La Ciudad de México ha finalizado el año 2025 estableciendo un hito en su mercado laboral. Se consolida como la entidad federativa con el mayor volumen de personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con un total de 3,675,580 asegurados, la capital no solo lidera el registro nacional, sino que demuestra una robusta capacidad de recuperación y expansión económica.

Cifras Históricas y Crecimiento Anual

El desempeño del empleo formal durante el último año refleja una tendencia ascendente sin precedentes.

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, se generaron 196,226 nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a un crecimiento anual del 5.64%.

Esta cifra posiciona a la capital muy por encima de otras regiones industriales. Después de la capital, el Estado de México sumó 129 mil 481 plazas y Jalisco registró 27 mil 794 puestos adicionales.

En cuanto a la composición demográfica de esta fuerza laboral, los datos del IMSS revelan una participación activa de ambos géneros.

Con el 57.2% representado por hombres y el 42.8% por mujeres, hay más de un millón y medio de trabajadoras con seguridad social en la entidad.

📈 ¿Cómo vamos en materia de #empleo formal en México?



La @STPS_mx informa que, según datos del @INEGI_INFORMA al 3er trimestre de 2025, 44.6% de la población ocupada tiene un empleo formal:



✅ Esto representa 26.5 millones de mexicanos con acceso a #SeguridadSocial.



✅… pic.twitter.com/mrzG5vWJ4C — Rolando Silva Briceño (@rolando_silva) January 13, 2026

Sectores Estratégicos y Calidad Salarial

La estructura del empleo en la capital se concentra fundamentalmente en tres pilares económicos que agrupan el 74.5% del total de afiliados en servicios, comercio y transporte.

Más allá de la cantidad, destaca la calidad de las plazas generadas. La Ciudad de México posee actualmente el Salario Base de Cotización (SBC) más alto del país, alcanzando un promedio diario de 755 pesos.

Este fenómeno se vincula directamente con la alta densidad de corporativos, empresas de servicios avanzados y actividades especializadas que demandan mano de obra altamente calificada y, por ende, mejor remunerada.

El #SalarioMínimo de 🇲🇽 ya es el tercero más alto de América Latina y el Caribe, un avance notable considerando que en 2025 ocupaba el sexto lugar. ⏫



✅ La política salarial de los Gobiernos de la #Transformación coloca en el centro el #Bienestar de las personas trabajadoras. pic.twitter.com/u9bRULImZP — STPS México (@STPS_mx) January 9, 2026

La Visión del Gobierno: El Empleo como Derecho

Desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se enfatiza que estos resultados son el fruto de una política orientada a la estabilidad y la justicia social.

La secretaria Inés González Nicolás ha subrayado que la prioridad para el ciclo 2026 será mantener esta inercia, asegurando que el crecimiento estadístico se traduzca en una mejora real de la calidad de vida.

En palabras textuales de la funcionaria, la administración mantiene una postura clara respecto al mercado de trabajo:

“La política laboral del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, seguirá colocando en el centro el bienestar de las personas trabajadoras, con la convicción de que no hay mejor programa social que el empleo digno como derecho laboral”.