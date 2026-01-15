‘Lady Cerda’ pagará por discriminar a una policía en CDMX

Lady sancionada con una multa de $20 mil y disculpa pública por agresiones verbales a mujer policía de CDMX. A proceso por discriminación

Regeneración, 15 de enero de 2026.– La justicia por fin alcanzó a Yesica Fernanda ‘N’, mejor conocida en las redes sociales como ‘Lady Cerda’. Esta mujer se viralizó el año pasado por un desplante de prepotencia que nos revolvió el estómago a varios.

Ahora, un juez le dictó una multa de 20 mil 100 pesos como reparación del daño a la oficial. Resulta que la agresora deberá pagar esta suma por insultar y discriminar a una mujer policía capitalina. ¡Vaya lección de humildad! El dinero irá directo al bolsillo de la trabajadora de seguridad que fue violentada.

Pero eso no es todo, porque la sanción incluye medidas que buscan reformar su conducta discriminatoria y clasista. La imputada tendrá que ofrecer una disculpa pública a través de sus redes sociales próximamente.

Además, tiene prohibido acercarse a la oficial agraviada o al lugar donde ocurrieron los lamentables hechos. Deberá asistir a terapia psicológica y someterse a programas especializados para tratar posibles adicciones.

Un historial de soberbia y desprecio

Para los que no se acuerdan, este drama empezó por manejar en presunto estado de ebriedad. En septiembre de 2025, Yesica Fernanda fue detenida en un punto del programa Conduce Sin Alcohol.

En lugar de aceptar su error, sacó lo peor de su repertorio de privilegios mal entendidos. Intentó sobornar a la autoridad con un billete de 500 pesos frente a las cámaras.

Al ser rechazada, la mujer estalló en una serie de insultos que reflejan un clasismo profundamente arraigado.

«Son datos personales, cerda«, gritó la agresora mientras grababa con su propio celular a la uniformada.

También lanzó frases hirientes sobre la condición económica de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). «¿Si se van a comprar los chicles, o para qué les alcanza? ¿Para los útiles de tu bebé?», vociferó.

🚨 ¡JUSTICIA SERVIDA! 🐷💥 Hace 3 meses, Jessica Fernanda Moreno “Lady Cerda” insultó salvajemente a una agente de SSC-CDMX gritando: ”¡CERDA, cuál es tu NÚMERO DE PLACA!” 😡👮‍♀️ Hoy, VINCULADA A PROCESO por DISCRIMINACIÓN y obligada a DISCULPARSE PÚBLICAMENTE en IG. 🙌⚖️ No más… pic.twitter.com/xVzoNsetxq — apartadomex (@ApartadoMex) January 15, 2026

La oficial no se quedó de brazos cruzados

Afortunadamente, la oficial agredida decidió no guardar silencio y dignificar su uniforme y su persona. Acompañada por sus mandos, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

También llevó el caso ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred). Es vital que las trabajadoras del gobierno reciban acompañamiento legal y asesoría integral en estos procesos.

Gracias a su valentía, ‘Lady Cerda’ fue vinculada a proceso por el delito de discriminación. Este delito no amerita prisión preventiva, pero la mantiene bajo la lupa de las autoridades locales.

De hecho, la imputada deberá presentarse a firmar ante el juzgado cada seis meses obligatoriamente. Si intenta abandonar la Ciudad de México o incumple las medidas, su situación legal se complicará bastante.

☝🏾El perfilamiento racial en tiendas de autoservicio es una forma de discriminación que vulnera la dignidad y los derechos de las personas.

🤎💛Tu apariencia no debe implicar sospecha, si te han discriminado, denúncialo. pic.twitter.com/xEQdQ2zPiY — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) January 15, 2026

El clasismo no tiene cabida en nuestra ciudad

Lo más irónico es que, días antes del incidente, la mujer presumía su asistencia al concierto de Shakira. Parece que para algunos, pagar un boleto caro otorga el derecho de pisotear la dignidad de los demás.

El discurso de Yesica Fernanda fue claro: «trabajas en el gobierno y eres una mierda«, le dijo a la oficial.

La reparación del daño es un paso pequeño, pero significativo para frenar la violencia verbal y discriminatoria.