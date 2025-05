CDMX: Denuncia penal a diputada Sandoval del PRI por violenta invasión

PRI: Diputada Mónica Sandoval usa fuero y con un grupo de choque golpea policías e invade el antiguo Hospital de Homeopatía. Delegada Rojo apoya

Regeneración, 30 de mayo de 2025. El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó una denuncia penal en contra de un grupo de personas encabezadas por la diputada federal del PRI intentaron apoderarse del Edificio de la antigua escuela de Homeopatía.

Al tiempo que se precisa que se trata de una denuncia por despojo ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Esto como se indica, contra un grupo de personas encabezadas por la diputada federal del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval.

Como se sabe la diputada y un grupo de golpeadores irrumpieron violentamente en un inmueble ubicado en Peralvillo 75, colonia Morelos.

Además, el incidente, ocurrido el jueves por la tarde, derivó en un enfrentamiento con elementos de la policía capitalina que resguardaban el edificio

El predio está proyectado como un futuro albergue para personas migrantes, lo que ha generado oposición por parte de PRI y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

«Entraron violentando un predio propiedad del gobierno, golpearon a dos policías…»

«…. Así sea diputada federal, no tiene ningún derecho a violentar la ley…»

«…. Los diputados hacen las leyes y deben ser los primeros en cumplirlas”.

Lo anterior, declaró el secretario de Gobierno, César Cravioto, al confirmar la denuncia interpuesta.

Mentirosa PRI

Sin embargo, allegados a la diputada Sandoval difundieron la especie de que presuntamente resultó lesionada.

Esto es, se apandilla, golpea, invade violenta y luego finge lesiones para hacerse la víctima, muy al estilo Partido Revolucionario Institucional.

Sin embargo, el secretario de Gobierno desestimó la versión de una posible agresión en contra de la priista.

«No hay un solo video donde se vea que haya sido golpeada. De hecho, ella corre, se le cae el celular, pero no fue agredida». Lo que sí ocurrió fue un intento de despojo”.

Lo anterior, subrayó Cravioto en entrevista posterior a la puesta en marcha del Programa de Atención a Lluvias 2025.

Politizar

Asimismo, el secretario acusó a Sandoval y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de politizar el conflicto.

«Ambas pertenecen a la misma coalición perdedora en la ciudad. Están intentando sacar raja política de un tema delicado y están equivocando las formas (…)»

“El rechazo al albergue en la zona central por parte de la alcaldesa es una postura discriminatoria”, acusó Cravioto.

«En esa misma zona ya operan dos albergues, uno en Cuauhtémoc y otro en Venustiano Carranza, y no ha habido conflictos vecinales”, sostuvo.

Por otra parte, Cravioto recordó que el predio ya había sido objeto de un intento previo de ocupación y aseguró que existen denuncias anteriores por despojo.

Añadió que, ante los conflictos, los patronos del inmueble, que antes albergaba a la Escuela Libre de Homeopatía, decidieron entregarlo al Gobierno capitalino para evitar más disputas.

Porros del PRI

Asimismo el secretario aseveró que varios de los manifestantes que acompañaron el jueves a la diputada Sandoval tienen antecedentes de ocupaciones ilegales.

Además, están relacionados con el intento previo de despojo del inmueble de Peralvillo 75

Por ahora, el sitio permanecerá bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras se realizan las revisiones necesarias, para determinar la pertinencia de instalar en el sitio el albergue.

Cravioto reiteró su disposición al diálogo con los vecinos, pero advirtió que no permitirá nuevas acciones ilegales en torno al predio.

Detalles

Cravioto aseguró:

“El lugar había sido clausurado por la Secretaría de Educación por no cumplir con las normas. No se puede permitir que se difundan mentiras, y menos por parte de autoridades”, criticó, además.

Sin embargo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que la CDMX, dueña del edificio no puede tomarlo sin su permiso.

Rojo de la Vega hizo su parte, esto es lo que se llama cobertura logística- mediática para reforzar las acciones de sus correligionarios del PRI– AN.

