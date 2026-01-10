Celebridades alzan la voz por Palestina y Sudán

Estrellas como Rosalía y Mark Ruffalo recitan a poetas asesinados en Palestina y Sudán en Artists For Aid este 10 de enero

Regeneración, 10 de enero de 2026.– (Redacción) Hay palabras que las balas no pueden callar. En un acto de amor profundo y resistencia, diversas personalidades han decidido prestar sus voces a quienes fueron silenciados para siempre.

Y es que Pedro Pascal y Bella Hadid organizan un concierto benéfico, “Artistas por la Ayuda”, en apoyo a Palestina y Sudán, programado para el 10 de enero de 2026.

Poema

‘No menciones a los niños’ de Michael Rosen / 24 de julio de 2014

No mencionen a los niños.

Israel prohíbe los anuncios de radio que mencionan los nombres de los niños asesinados en Gaza

( Guardian, 24/07/14 ).

No nombren a los niños muertos.

La gente no debe saber los nombres

de los niños muertos.

Los nombres de los niños deben ser ocultos.

Los niños deben ser anónimos.

Los niños deben dejar este mundo

sin nombre.

Nadie debe saber los nombres de

los niños muertos.

Nadie debe decir los nombres de los

niños muertos.

Nadie debe siquiera pensar que los niños

tienen nombre.

La gente debe entender que sería peligroso

saber los nombres de los niños.

La gente debe ser protegida de

saber los nombres de los niños.

Los nombres de los niños podrían extenderse

como un reguero de pólvora.

La gente no estaría segura si supiera

los nombres de los niños.

No nombren a los niños muertos.

No recuerden a los niños muertos.

No piensen en los niños muertos.

No digan: ‘niños muertos’.

El arte como trinchera

⚡JUST IN – Pedro Pascal and Bella Hadid are hosting a charity concert, “Artists for Aid,” in support of Palestine and Sudan, scheduled for January 10, 2026 pic.twitter.com/3uFf5g6cda — Ounka (@OunkaOnX) January 6, 2026

A través de la poesía, celebridades como Rosalía, Mark Ruffalo y Jeremy Allen White rinden un tributo conmovedor a poetas palestinos y sudaneses.

Esto es, asimismo, como Omar Fares Abu Shawish y Mohammad al-Fagturi. Ambos fueron víctimas de crisis humanitarias brutales.

El objetivo es claro: generar conciencia mundial sobre las masacres en Gaza y Sudán. Ni el silencio ni la indiferencia son opciones válidas en este momento histórico.

Un «cento» por la vida

El artista Mustafa, es un «cento»: un tejido de versos rescatados de varios poemas. Es un abrazo eterno a los que se fueron.

“Las letras aquí son de poetas fallecidos… asesinados prematuramente. Esto es para ellos, por lo que dejaron atrás”, escribió Mustafa, recordándonos que cada verso es un latido que la guerra no pudo detener.

La iniciativa impulsada por el productor británico Dev Hynes, conocido como Blood Orange.

Memoria que no se apaga

La solidaridad no termina en la palabra. Figuras como Bella Hadid y Pedro Pascal nos convocan este 10 de enero a un encuentro de esperanza organizado por Artists For Aid.

Será una noche para sanar, donde la música de Clairo, Omar Apollo y Shawn Mendes servirá para recaudar fondos vitales destinados a la atención médica y el alivio del sufrimiento infantil en Gaza y Sudán.

Clairo will be performing at Artists for Aid for Sudan and Palestine TOMORROW !



All proceeds from this show will support the Sudanese Americans Physicians Association and the Palestine Children’s Relief Fund equally ❤️



Link to donate and for more info below ⬇️ pic.twitter.com/Yyj0xRsB1T — Daily Clairo (@clairodailys) January 10, 2026

Cita con la solidaridad

La transmisión inicia a las 18:00 horas (Los Ángeles). Las donaciones se entregarán a Palestine Children’s Relief Fund y Sudanese American Physicians Association. Visita artistsforaid.org para registrarte y aportar a esta causa vital. La cultura no solo decora, la cultura también salva vidas.

Recordar es volver a pasar por el corazón. Esta iniciativa recuerda al poema Don’t Mention the Children escrito por Micheal Rosen, poeta británico.

En dicho poema se da lectura a nombres de infancias palestinas asesinadas durante el 2023. Como bien dijo Almodóvar en ese momento, frente a la ocupación y la barbarie, nuestra conciencia es la única herramienta capaz de transformar el dolor en ayuda real.