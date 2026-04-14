César Duarte Obtiene Amparo y Seguirá en el Penal del Altiplano

El exgobernador de Chihuahua recibió una suspensión definitiva en su proceso legal. El juez federal determinó que Duarte permanecerá recluido

Regeneración, 13 de abril de 2026.– El exmandatario chihuahuense César Duarte Jaques logró obtener una suspensión definitiva dentro de su proceso penal actual.

Esta medida legal intenta frenar los efectos de la prisión preventiva impuesta por el delito de abuso de confianza.

A pesar del fallo favorable, el político no podrá abandonar las instalaciones del centro penitenciario federal.

La decisión fue emitida recientemente por un juzgado con residencia en el Estado de México.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que la libertad del imputado no es procedente en este momento.

El titular del Juzgado Cuarto de Distrito rechazó la solicitud para seguir el juicio fuera de las rejas. Duarte Jaques continuará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano.

El tribunal confirmó que el procedimiento penal debe continuar su curso natural bajo las medidas cautelares vigentes.

Antecedentes del proceso legal

La demanda de amparo fue promovida originalmente por la defensa del exgobernador durante el pasado mes de marzo.

Inicialmente, el caso fue turnado al Juzgado Primero de Distrito bajo la titularidad del juez Alejandro Latorre Lozano.

Sin embargo, este juzgador se declaró incompetente para seguir conociendo el asunto de forma definitiva.

Por tal motivo, el expediente fue enviado al juzgado ubicado en el territorio del Estado de México.

El juez Latorre Lozano ya había otorgado una suspensión provisional al exfuncionario chihuahuense en diciembre pasado.

Aquel fallo establecía que el detenido quedara a disposición del juzgado de amparo únicamente respecto a su libertad personal.

En ese momento también se negó la liberación inmediata del exmandatario por razones de seguridad jurídica.

El proceso judicial ha pasado por diversas manos antes de llegar a la actual resolución definitiva confirmada hoy.

Decisión del tribunal colegiado

La defensa del político impugnó las resoluciones previas buscando que Duarte pudiera salir de la prisión federal.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal analizó los agravios presentados por los abogados defensores del exgobernador.

Los magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia que mantiene al imputado bajo resguardo en Almoloya.

El colegiado determinó que no existen las condiciones legales necesarias para modificar la situación de reclusión actual.

El tribunal argumentó que otorgar la libertad afectaría directamente las disposiciones de orden público y el interés social.

Según la resolución, liberar al exmandatario contravendría la estabilidad del procedimiento judicial que se le sigue en Chihuahua.

“Concederle la medida cautelar en los términos solicitados contravendría disposiciones de orden público”, señalaron los magistrados federales.

El fallo judicial deja claro que el amparo solo tiene alcances administrativos sobre el expediente penal principal.

Situación actual en el Altiplano

César Duarte permanece en el penal de máxima seguridad ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Este centro penitenciario alberga a los internos considerados de alta relevancia para el sistema de justicia mexicano actual.

El exgobernador enfrenta acusaciones por abuso de confianza y otros delitos relacionados con su gestión pública pasada.

Su estancia en este centro de readaptación social seguirá garantizando su presencia durante las siguientes etapas procesales.

La suspensión definitiva obtenida solo asegura que su libertad personal dependa formalmente del juzgado de amparo correspondiente.

No obstante, al negarse la liberación física, el político debe cumplir con la prisión preventiva justificada por la autoridad.

Los abogados de Duarte han manifestado que seguirán agotando las instancias legales para obtener un cambio de medida.

Por ahora, el exmandatario estatal deberá permanecer en el Altiplano hasta que se dicte una sentencia definitiva.