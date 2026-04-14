ICE Captura a Zaga en Florida: Buscado por Fraude al Infonavitv

Empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, buscado por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero vinculados a un fraude

Regeneración, 13 de abril de 2026.– El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil en el estado de Florida.

Actualmente se encuentra bajo custodia en el centro de detención del condado de Glades según los registros oficiales locales.

Zaga Tawil era considerado un prófugo de la justicia mexicana desde hace varios años por diversos delitos financieros graves.

Las autoridades estadounidenses confirmaron su retención mientras se determina su estatus legal y migratorio dentro de aquel país.

Tras su captura el pasado 11 de abril, el empresario mexicano interpuso una demanda de liberación ante una corte federal.

El recurso de habeas corpus busca su salida inmediata del centro de detención en el Distrito Sur de Florida.

La jueza Beth Bloom es la encargada de resolver esta solicitud legal presentada por la defensa del empresario detenido.

Aún no existe una resolución definitiva sobre si el imputado permanecerá recluido o podrá enfrentar su proceso libre.

Acuses por fraude millonario

La justicia mexicana emitió una orden de aprehensión contra el empresario el pasado 30 de junio del año 2022.

Se le imputan cargos por probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita actualmente.

El caso se relaciona directamente con un presunto fraude cometido contra el patrimonio del instituto de vivienda federal Infonavit.

Zaga Tawil operaba como apoderado legal de una compañía que firmó contratos irregulares durante la administración pasada en México.

Las investigaciones señalan que la empresa Telra Realty obtuvo convenios para programas de movilidad hipotecaria hace una década exacta.

Sin embargo, en el año 2017, la nueva administración del Infonavit decidió rescindir dichos contratos por considerarlos totalmente anómalos.

Sobre estas acciones pasadas, las autoridades judiciales ratificaron: “La carpeta de investigación fue iniciada por los delitos de sustracción ilícita de minerales o sustancias”.

El daño patrimonial derivado de estas operaciones financieras es el eje central de la acusación contra el empresario.

Órdenes de captura ratificadas

En julio de 2024, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez confirmó la vigencia de las capturas.

Esta decisión judicial incluyó también a su hijo, Elías Zaga Hanono, por su presunta participación en los mismos hechos.

La Fiscalía General de la República ha mantenido la búsqueda activa de ambos personajes para que enfrenten sus cargos.

El sistema judicial mexicano busca esclarecer el destino de los recursos públicos que fueron entregados a la empresa privada.

La detención en Florida representa un avance significativo para las autoridades mexicanas que buscan justicia en este caso millonario.

La ratificación de las órdenes de aprehensión permitió que las alertas internacionales se mantuvieran activas en varios países vecinos.

Hasta el momento, el gobierno de México no ha detallado si ya inició formalmente el proceso de extradición correspondiente.

“Zaga Tawil es considerado prófugo de la justicia en México, donde enfrenta una orden de aprehensión”, señalan los reportes oficiales.

Estatus legal y extradición

El proceso de extradición dependerá de los acuerdos bilaterales vigentes entre México y los Estados Unidos de América actualmente.

Las autoridades estadounidenses deberán evaluar la solicitud mexicana y la gravedad de los delitos imputados en la orden original.

Mientras tanto, el empresario permanece retenido en Florida bajo una clasificación estricta de asunto de inmigración y control.

El seguimiento del caso en el sistema Pacer muestra que la defensa intenta agotar todos los recursos legales posibles.

No se han informado aún los plazos para una eventual entrega del detenido a los tribunales de justicia mexicanos.

La cooperación entre el ICE y las agencias de seguridad mexicanas será clave para concluir este proceso de captura.

El desenlace de la demanda de libertad determinará si el empresario es enviado pronto a territorio nacional para juzgarlo.

“No se ha informado si existe un proceso formal de extradición en curso ni los plazos para una entrega”, confirmaron.