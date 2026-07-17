Chiapas: Alerta de Tsunami tras Sismo de 7.4

La Secretaría de Marina activó una alerta de tsunami en Chiapas por un fuerte sismo de magnitud 7.4. No se reportan daños

Regeneración, 17 de julio de 2026.– La Secretaría de Marina activó de inmediato una alerta de tsunami para la región costera del estado de Chiapas.

Esta medida de seguridad preventiva se tomó tras registrarse un sismo de magnitud 7.4 en el territorio del pacífico.

Por lo anterior, las fuerzas navales ordenaron a la población civil no acercarse a las playas locales de manera temporal.

La restricción de navegación y recreación marítima se mantendrá vigente durante un lapso estimado de por lo menos seis horas.

Vinculado a este protocolo de emergencia, las autoridades estatales comenzaron a monitorear el comportamiento del nivel de la marea.

Elementos de diversas corporaciones de auxilio patrullan la costa para informar a los pobladores sobre los riesgos del fenómeno.

Las instituciones federales pidieron a la ciudadanía mantener la calma absoluta frente a las variaciones del oleaje del océano.

Los mandos navales señalaron que la vigilancia permanente evitará accidentes trágicos en los puntos vulnerables de la costa chiapaneca.

Coordinación inmediata y evaluación estatal

Como consecuencia del movimiento telúrico, el gobierno de la República coordinó tareas urgentes de auxilio con los mandatarios locales.

La presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió las primeras medidas preventivas a través de sus redes sociales.

La mandataria federal exhortó con firmeza a los pobladores chiapanecos a seguir estrictamente las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

Los cuerpos de emergencia de la federación vigilan las zonas costeras para mitigar cualquier riesgo derivado de la contingencia.

Al respecto de esta coordinación inmediata, la titular del ejecutivo federal detalló la situación de las entidades más afectadas.

La mandataria mexicana escribió textualmente en su mensaje oficial: «Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento».

A pesar de este saldo blanco inicial, las dependencias gubernamentales mantienen la supervisión constante en todas las comunidades.

Los equipos técnicos de los tres niveles administrativos del país participan de manera conjunta en la supervisión de viviendas.

Operativos en territorio y prevención

En consonancia con lo anterior, los cuerpos de rescate desplegaron recorridos terrestres para verificar el estado de la infraestructura.

El personal operativo evalúa minuciosamente las carreteras locales, las redes de distribución eléctrica y los hospitales públicos del sector.

Las brigadas buscan descartar fracturas de gravedad o colapsos parciales de construcciones en los municipios cercanos al epicentro.

Las autoridades aseguraron que los operativos de campo continuarán activos hasta comprobar la total seguridad del entorno urbano.

Finalmente, la presidencia reiteró que mantendrá canales de comunicación abiertos para actualizar la información sobre el suceso geológico.

La población local debe consultar únicamente los medios de comunicación formales para evitar falsas alarmas que causen caos colectivo.

La pronta reacción institucional de la marina ha permitido canalizar el auxilio a los sectores que más lo requieren.

Por lo tanto, el sistema nacional de protección civil vigilará que la alerta sísmica concluya sin incidentes graves reportados.